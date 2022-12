Nel Lazio come alle politiche: M5S e PD condannati a perdere, traditi gli elettori progressisti

A cura di Enrico Tata

È vero, c'è una campagna elettorale ancora tutta da giocare, le strategie possono cambiare gli equilibri e i tranelli sono dietro l'angolo. Ma se l'ultimo sondaggio sulle Regionali del Lazio realizzato da Izi si avvicinasse alla realtà, allora Partito democratico e Movimento 5 Stelle rischierebbero di fare la stessa fine delle elezioni del 25 settembre: centrodestra in fuga verso la vittoria, centrosinistra staccato e il partito di Conte che guadagna punti ed elettori sul Pd. Dem e 5 Stelle insieme, invece, avrebbero non poche speranze di superare il candidato di Giorgia Meloni, l'ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca.

C'è tuttavia una differenza macroscopica tra il voto del 25 settembre e quello di febbraio: a tutt'oggi nel Lazio il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico governano insieme. Non c'è stata alcuna rottura, né formale né sostanziale, nel governo della regione della Capitale. Roberta Lombardi è ancora assessora alla Transizione ecologica e la sua collega, Valentina Corrado, è assessora al Turismo della giunta guidata da Daniele Leodori, successore di Nicola Zingaretti dopo le dimissioni di quest'ultimo in seguito all'elezione in Parlamento.

Per Giuseppe Conte, la corsa solitaria in alternativa al Pd rappresenta il tentativo, in continuità con le Politiche, di cannibalizzare il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta, di provare a diventare leader dello schieramento di centrosinistra prima del termine del congresso dem a marzo. L'ex presidente del Consiglio vuole fare perdere il Pd nel Lazio, nonostante i 5 Stelle negli ultimi anni abbiano governato e condiviso le scelte del candidato del centrosinistra, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Sono due i punti che Conte ha utilizzato come pretesto per rompere con i dem: il sostegno immediato del Terzo Polo a D'Amato e la tenacia del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel portare avanti il progetto di realizzare un grande termovalorizzatore a Roma entro i prossimi cinque anni. Il tema dei rifiuti della Capitale, ricordiamo, è di pertinenza esclusiva del commissario al Giubileo 2025, cioè lo stesso Gualtieri, e non più di competenza regionale. In estrema sintesi, è un argomento che non arriverà mai sul tavolo del prossimo presidente della Regione Lazio. Non è un caso che Conte abbia candidato la giornalista ed ex presidente di WWF Italia, Donatella Bianchi. Un indizio sul fatto che in campagna elettorale i 5 Stelle punteranno molto sui temi ambientali.

Per Pd e 5 Stelle c'è però una speranza, la stessa che ha consentito a Gualtieri di battere Virginia Raggi ed Enrico Michetti. È vero, in questo caso, a differenza delle elezioni comunali, non c'è il ballottaggio. Ma il centrosinistra può sperare nello stesso fattore che gli ha consegnato la vittoria a Roma: la debolezza dell'avversario. Anche alla Regione lo schieramento guidato da Meloni ha preferito puntare su un candidato civico e non politico. Una scelta che si è rivelata suicida nella Capitale e anche in questo caso la candidatura di Rocca sembrerebbe non partire con il piede giusto. Confrontando i sondaggi, infatti, emerge che un candidato politico come Fabio Rampelli avrebbe cominciato la campagna elettorale con un margine ben più ampio sugli avversari.