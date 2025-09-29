Aggressione a Cassino, liceale spintona un 23enne: è gravissimo

Il ragazzo, residente a Cervaro, è tuttora ricoverato al policlinico Umberto I di Roma e la sua prognosi resta riservata. Per i medici è ancora in pericolo di vita ed è attualmente in coma farmacologico.

Un 23enne è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito, nel cuore della notte, in piazza Labriola a Cassino, il cuore della movida della cittadina in provincia di Frosinone. Il ragazzo, residente a Cervaro, è tuttora ricoverato al policlinico Umberto I di Roma e la sua prognosi resta riservata. Per i medici è ancora in pericolo di vita ed è attualmente in coma farmacologico.

Il liceale si è presentato spontaneamente dai carabinieri

Stando a quanto ricostruito, tutto è avvenuto nella notte di domenica, poco dopo le 2 praticamente di fronte al Palazzo di giustizia della città. Il presunto responsabile dell'accaduto, un liceale di 17 anni, si è presentato dai carabinieri di Cassino e ha raccontato di essere stato lui a spintonare il 23enne. Poi, ha ammesso lui stesso, sarebbe scappato insieme a un suo amico. Dai militari si è presentato insieme ai genitori e agli avvocati Sandro e Vittorio Salera.

La versione del 17enne

Questa la versione del 17enne: lui e un suo amico stavano attraversando i portici della piazza e da un bar si sarebbe alzato il 23enne, completamente ubriaco. "Voi non avete bevuto e non potete passare", avrebbe detto rivolto ai due minorenni, invitandoli a bere, I due sono andati avanti e l'altro lo avrebbe afferrato al collo, stringendo forte con un braccio e facendo sempre più pressione. Il 17enne sarebbe riuscito a divincolarsi e solo allora avrebbe spintonato l'altro, facendolo cadere a terra. Poi sarebbe scappato insieme all'amico. Dopo aver saputo le condizioni del 23enne, avrebbe deciso di andare dai carabinieri. I militari stanno indagando per cercare di confermare o smentire la versione del giovane e hanno acquisito, per questo, tutti i filmati delle telecamere installate in zona.