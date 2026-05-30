Gli chiede di smettere di fissarla sul bus a Roma, lui la colpisce con un pugno in faccia: 23enne in ospedale

L’aggressione su un autobus partito da Termini e diretto a Torpignattara. La giovane ha chiesto di non essere fissata, un uomo di 40 anni le tira un pugno in faccia: denunciato.

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Ha ricevuto un pugno in pieno volto solo per aver chiesto di non essere fissata. È quanto sarebbe accaduto nella notte a bordo di un autobus partito dalla stazione Termini e diretto verso il quadrante est di Roma. Una ragazza romana di 23 anni è finita in ospedale, mentre un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali.

L'aggressione segnalata dall'autista del bus

L'episodio si è verificato all'interno di un mezzo Atac e si è concluso in via Filarete, nel quartiere Torpignattara, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Cinecittà dopo una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata dall'autista del bus.

Secondo la ricostruzione dei militari, la giovane sarebbe salita a bordo del mezzo pubblico e avrebbe notato un passeggero che la osservava in maniera insistente. Dopo avergli chiesto di smettere, l'uomo avrebbe reagito aggredendola e colpendola con un pugno al volto.

La ragazza è stata ricoverata, denunciato un 40enne

Dopo l'aggressione, sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il quarantenne si sarebbe semplicemente rimesso a sedere sul bus come se nulla fosse accaduto. La ragazza è riuscita a chiedere aiuto all'autista del mezzo, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine consentendo l'intervento di una pattuglia. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118.

La ventitreenne è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Casilino, dove è stata medicata per le ferite riportate. L'uomo, un cittadino nigeriano di 40 anni, senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dai carabinieri e denunciato all'autorità giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la vicenda.