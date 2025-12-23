Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre

Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma. Ecco l’elenco completo.

Via del Corso a Roma (Foto La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Roma durante il periodo delle festività natalizie sono in programma modifiche al servizio di trasporto pubblico. Il Comune di Roma e Atac, che gestisce il servizio di mobiolità capitolina, hanno messo a punto un piano trasporti in vigore dal 6 dicembre scorso al 6 gennaio 2026, che prevede un potenziamento, proprio per facilitare gli spostamenti di cittadini e turisti in vista del Natale 2025 e per ridurre l'uso del mezzo privato. Le modifiche degli orari riguardano le metropolitane, gli autobus e i tram nei giorni di Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano.

Alcuni servizi verranno potenziati, altri avranno orari ridotti, altri invece resteranno chiusi. Atac e Tpl Periferico ha messo a punto un abbonamento valido per le 17 giornate prefestive (sabati compresi) e festive dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Il costo è di 10 euro, inclusi i parcheggi di scambio valido anche 25 dicembre Natale, 26 dicembre Santo Stefano.

Natale e Santo Stefano, gli orari di metro bus, tram durante le feste

Alla Vigilia di Natale il 24 dicembre bus, tram e metro si fermano alle 21 con le ultime corse dai capolinea. A Natale il 25 dicembre bus, tram e metro sono attivi in due fasce orarie, dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21. La ferrovia Termini-Centocelle sarà attiva sino alle 13. Nel pomeriggio attiva la linea bus 105.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre bus, tram e metro seguono il normale orario festivo con le metro attive (come sempre il venerdì e il sabato) fino all’1:30 di notte. L'ultimo dell'anno il 31 dicembre il servizio metro è prolungato alle 2:30 di notte; bus e tram sono attivi fino alle 21 con le ultime partenze dai capolinea. Le linee H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905 saranno attive fino alle 2:30 di notte.

Gli orari delle linee notturne

Il 24 e 25 dicembre la rete notturna bus è regolare. Per quanto riguarda invece le linee notturne dalle 2:30, e fino alle 8 del primo gennaio (quando tutta la rete riprenderà le corse, con orario festivo), saranno attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane e della ferrovia Metromare.

Gli orari dei parcheggi

Tre parcheggi di scambio a pagamento con tariffe agevolate sono collegati alle tre linee gratuite per raggiungere il centro storico di Roma nel cuore della Ztl. I parcheggi seguono gli orari delle linee: parcheggio “Piastra Termini” per la linea Free 1 (Piazza dei Cinquecento – via Giolitti – viale Einaudi – MA Repubblica – via Nazionale -Traforo – via del Tritone – piazza San Silvestro – Largo Chigi); parcheggio Partigiani/FS Ostiense per la linea Free 2 (Partigiani – Piramide (MB) – viale Aventino – Circo Massimo – piazza Venezia – via del Corso – Largo Chigi) sono attive tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00. Parcheggio Villa Borghese per la linea elettrica 100 (via di Porta Pinciana – piazza Cavour – via di Porta Pinciana) è attiva tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.