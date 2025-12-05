Roma, il piano trasporti per le festività natalizie 2025: le misure per metro, bus, Ztl e navette gratuite

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 piano trasporti per Natale a Roma: navette gratuite, sconti per i parcheggi, estensione Ztl e potenziamento bus e metro.

Il centro di Roma addobbato per Natale (La Presse)

Per le festività Roma Capitale ha messo a punto un piano trasporti Natale 2025, per agevolare la mobilità cittadina. Il potenzialmento è in vigore a partire da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026, festa della Befana. Un potenziamento dei trasporti in città che ha come obiettivo quello di agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti per raggiungere le vie dello shopping in centro e verso i principali centri commerciali e turistici. In tantissimi infatti a partire dal Ponte dell'Immacolata in poi andranno alla ricerca di regali per amici e parenti tra le vetrine dei negozi.

Cosa prevede il piano trasporti per Natale a Roma

Il piano trasporti per il Natale 2025 a Roma prevede nello specifico sabato e nei festivi, più corse di metropolitane e autobus diretti verso il centro, tre linee bus gratuite tutti i giorni con percorso circolare nelle vie del centro e tariffe agevolate in tre parcheggi di scambio collegati alle tre linee gratuite. Inoltre sono previste promozioni offerte dagli operatori della sharing mobility, con sconti a chi si iscrive a Carsharing Roma e sconti sui noleggi ai clienti mobility pass a 10 euro valido per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico nei sabati e festivi.

I nuovi orari di metro e bus con il piano trasporti Natale 2025

Alla Vigilia di Natale il 24 dicembre bus, tram e metro si fermano alle 21 con le ultime corse dai capolinea. Regolare servizio per la rete notturna di bus. A Natale il 25 dicembre bus, tram e metro sono attivi in due fasce orarie, dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21. La ferrovia Termini-Centocelle sarà attiva sino alle 13. Nel pomeriggio attiva la linea bus 105. La rete notturna bus è regolare.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre bus, tram e metro seguono il normale orario festivo con le metro attive (come sempre il venerdì e il sabato) fino all’1:30 di notte. L'ultimo dell'anno il 31 dicembre il servizio metro è prolungato alle 2:30 di notte; bus e tram sono attivi fino alle 21 con le ultime partenze dai capolinea. Le linee H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905 saranno attive fino alle 2:30 di notte.

Dalle 21, e fino alle 2:30 attiva anche la notturna n913. Per quanto riguarda invece le linee notturne dalle 2:30, e fino alle 8 del primo gennaio (quando tutta la rete riprenderà le corse, con orario festivo), saranno attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane e della ferrovia Metromare.

Come cambiano gli orari delle Ztl Centro storico e Tridente

Durante il periodo delle festività natalizie il 25 dicembre le Ztl Centro Storico e Tridente non saranno attive. Gli orari rimangono invariati per tutto il periodo gli orari della Ztl diurna Trastevere e di tutte le Ztl notturne. Le Ztl Centro storico e Tridente modificano gli orari nei seguenti giorni:

Ztl Centro Storico: dal 6 al 24 dicembre 2025 attiva tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle 6:30 alle 20:00 dal 26 dicembre al 6 gennaio attiva tutti i giorni domeniche e festivi inclusi, dalle 6:30 alle 18:00;

dal 6 al 24 dicembre 2025 attiva tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle 6:30 alle 20:00 dal 26 dicembre al 6 gennaio attiva tutti i giorni domeniche e festivi inclusi, dalle 6:30 alle 18:00; Ztl Tridente: dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 attiva tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle 6:30 alle 20:00.

Navette gratis e dove parcheggiare la macchina

Dal 6 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni attive tutti i giorni con orario 9:00 – 21:00 (Free 1 e 2) e 9:00 – 20:00 (Linea 100) per raggiungere il centro storico di Roma ci saranno tre linee bus circolari gratuite che portano nella Ztl Centro, collegate a tre parcheggi di scambio a tariffe agevolate, dove parcheggiare la macchina. Le tre linee di navette sono: