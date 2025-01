video suggerito

Musei gratis domenica 5 gennaio 2025: quali visitare e che mostre vedere Musei gratuiti a Roma per la prima domenica del mese (e dell'anno) 5 gennaio 2025: ecco quali musei e mostre visitare approfittando dell'iniziativa.

A cura di Beatrice Tominic

I Musei Capitolini

Se fra i vostri buoni propositi avete inserito anche la possibilità di visitare più musei e assistere a più mostre, la giornata ideale per iniziare potrebbe essere domenica 5 gennaio 2025. Come ogni mese, anche a gennaio del 2025, la prima domenica del mese i musei aprono gratuitamente le loro porte a cittadini e cittadine che, oltre a visionare le collezioni permanenti, hanno la possibilità di assistere alle nuove mostre temporanee in alcuni siti. Scopriamo quali sono quelle da non perdere e i musei da visitare gratis.

Musei gratis domenica 5 gennaio 2025: quali visitare e che mostre vedere

La Serra Moresca.

Porte aperte nei siti della rete di musei della capitale in questa prima domenica del mese, 5 gennaio 2024. Ecco tutti i musei aperti e con ingresso gratuito a Roma questa domenica:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini (nella foto in apertura);

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Serra Moresca di Villa Torlonia (in foto);

Villa di Massenzio.

Da ricordare che l'ingresso è libero soltanto compatibilmente con la capienza dei siti e che, in caso di visita di gruppi, la prenotazione resta obbligatoria.

Le mostre ospitate nei musei civici aperti gratuitamente domenica 5 gennaio 2025

Non soltanto musei e collezioni permanenti. Come anticipato, oltre alle visite al museo, in alcuni casi sono aperte al pubblico, sempre gratuitamente, anche alcune mostre temporanee. È questo il caso, ad esempio, dei percorsi espositivi ai Musei Capitolini che ospitano Agrippa Iulius Caesar, l'erede ripudiato. Un nuovo ritratto di Agrippa Postumo, figlio adottivo di Augusto e I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini. A Villa Caffarelli, invece, c'è la possibilità di ammirare il Colosso di Costantino, un'imponente statua di 13 metri i cui pezzi originali sono stati conservati nei Musei Capitolini.

Mostre gratuite anche alla Galleria d'Arte Moderna in via Crispi, dove è ospitata Estetica della deformazione. Protagonisti dell'Espressionismo Italiano, una selezione delle opere della collezione Iannaccone di Milano realizzate tra gli anni Trenta e Cinquanta – dalla Scuola Romana al gruppo Corrente; ma anche la mostra À jour. Laura VdB Facchini e "La poesia ti guarda". Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023). Ancora aperto al pubblico, fino al prossimo 14 settembre, L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Istituto Centrale per il Restauro e Fondazione Venanzo Crocetti.

Dall'altra parte della capitale, invece, ai Musei di Villa Torlonia sulla Nomentana, al Casino dei Principi, è visitabile La signora degli arazzi, che continua anche alla Casina delle Civette, con Niki Berlinguer. La signora degli arazzi.

Nel cuore della capitale, al Museo di Roma in Trastevere ci sono le esposizioni fotografiche Roma ChilometroZero, Testimoni di una guerra – Memoria grafica della Rivoluzione Messicana e, infine, Dino Ignani. 80's Dark Rome.

Il Museo di Roma a piazza Navona: quali mostre sono gratuite e quali no

Al Museo di Roma, che si affaccia su piazza Navona, l'ingresso gratuito permette di visitare la mostra LAUDATO SIE! Natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco, che dal Cantico di frate Sole o Cantico delle creature propone un itinerario, attraverso 93 opere rare del Fondo antico della Biblioteca comunale di Assisi conservate presso il Sacro Convento e L’incanto della Bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel, con l'esposizione inedita di due tele, raffiguranti Il trionfo di Venere e Bacco e Arianna. Diversamente, invece, fa eccezione alla gratuità e prevede l'ingresso a pagamento la Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo, mostra che si focalizza sulle artiste donne che lavorarono a Roma a partire dal XVI secolo al 1800.

Tutte le mostre non gratuite nonostante la domenica al museo il 5 gennaio 2025

Nonostante l'iniziativa della Domenica al Museo, alcune mostre per essere visitate prevedono il pagamento del biglietto anche nella giornata di domenica 5 gennaio 2025. Oltre alla mostra ospitata al Museo di Roma, Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo, ecco quali sono le mostre a pagamento:

Franco Fontana. Retrospective (ospitata al Museo dell'Ara Pacis, lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli);

(ospitata al Museo dell'Ara Pacis, lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli); Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia , (Casino Nobile, Via Nomentana 70);

, (Casino Nobile, Via Nomentana 70); Circo Maximo Experience, offre la visita immersiva del Circo Massimo n realtà aumentata e virtuale, dalle 9:30 alle 16:00 (ogni 15 min. – ultimo ingresso ore 14:50). Ingresso a tariffa ridotta per possessori della MIC Card.