Muore a 18 anni investito da un’auto, l’influencer sciacallo su TikTok: “Sono sul posto giusto al momento giusto”

Il tiktoker del video dopo l’incidente in cui ha perso la vita un diciottenne, screenshot da TikTok.

"Dici, ma capitano tutte a te? Non è che capitano tutte a me, è che mi trovo sempre sul posto giusto al momento giusto". Così esordisce l'Ottavo Re di Roma su TikTok, al secolo Giuseppe Basili, che nella tarda serata si è trovato in via Filippo Fiorentini, al Tiburtino, dove una Smart ha travolto e ucciso un ragazzo di 18 anni.

Il video per andare virale: "Inquadra qui, c'è una salma a terra"

Viste le luci blu degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, l'influencer ha raggiunto a piedi il luogo dell'incidente, dove si trovavano ancora ambulanza e automedica, per raccontare l'accaduto. "Inquadra da lontano per rispetto della salma", dice a chi lo sta riprendendo. Poco dopo si sposta, l'obiettivo che lo sta filmando cambia angolazione e lui indica il telo sotto cui giace il corpo del diciottenne. "Inquadra lì".

Pochi minuti dopo il video è online. "È stata sicuramente investita una persona. Inquadra lì, vieni di qua, di qua, vieni di qua – dice a chi lo sta riprendendo – Fai vedere ciò che è accaduto. Inquadra lì per cortesia. C'è una salma a terra. Purtroppo questo succede a Roma quando non si presta attenzione alla guida".

I commenti degli utenti: "Sei uno sciacallo, vergognati"

Il video, geolocalizzato nella Capitale e accompagnato da alcuni tag, come #perte #voliamoneiperte, per far andare la ripresa virale, in breve tempo ha raggiunto migliaia di persone. Ma oltre a chi ha lasciato un cuoricino, ci sono molti utenti che non hanno mancato di sottolineare quanto fosse inopportuno avvicinarsi alla salma del ragazzo e ai caschi bianchi ancora al lavoro soltanto per cercare di andare virale online. "Pupazzo", gli scrive qualcuno. E c'è chi va giù più pesantemente: "In nessun periodo storico l'Italia ha avuto tanti deficienti come oggi". C'è chi riprende la sua stessa frase: "Al posto giusto al momento giusto? Vergognati, sei uno sciacallo".

Il video, ricondiviso anche su Instagram, ha accumulato ancora più commenti da parte di utenti inorriditi. "Al posto giusto al momento giusto? Ti sei accorto di aver detto una cavolata?", gli ha scritto uno di loro. "Ma un po' de silenzioso rispetto no?", dice un altro. "Pur di apparire vai pure sugli incidenti", aggiunge un altro ancora. "Pur di ottenere dei like, vai a fare sciacallaggio sul luogo di un incidente stradale… come fai a non vergognarti!". E ancora: "Non ha rispetto di niente!", scrive un'altra persona. "Ma trovati un lavoro invece di sciacallare sulla morte di un ragazzo di 18 anni. Ormai i social vi hanno fuso il cervello!", è soltanto l'ultimo dei commenti riportati.

Chi è il tiktoker che ha ripreso la scena dopo l'incidente

Ad aver condiviso il video è stato Giuseppe Basile, influencer passato alle cronache anche lo scorso anno, quando è entrato al policlinico Gemelli per cercare di raggiungere la stanza in cui era ricoverato Papa Francesco. "Ora vi diciamo se è morto", si sentiva dire nel video: un fail che ha fatto molto discutere. Anche in quel caso, sebbene si sia rivelato un buco nell'acqua, il suo comportamento non passò inosservato e tantomeno apprezzato da molti utenti. L'anno prima, invece, era passato alle cronache per il rinvio a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie e la figlia di quest’ultima.