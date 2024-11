video suggerito

L’influencer Simone Basile a processo per maltrattamenti contro l’ex: “Vado in galera ma ti ammazzo” Simone Basile, noto sui social come ‘Ottavorediroma’, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie e la figlia di quest’ultima. Ieri l’udienza a piazzale Clodio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Basile, l'influencer noto sui social come ‘Ottavorediroma‘, è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare con l'accusa di maltrattamenti all'ex compagna. Secondo la ricostruzione della procura l'uomo avrebbe minacciato la donna in più di un'occasione, dicendole che l'avrebbe uccisa e impedendole di vivere la sua vita. Le vessazioni sarebbero state rivolte non solo alla 53enne, ma anche alla figlia della donna, insultata e minacciata.

"Ti faccio passare per una spacciatrice, ti metto la roba in casa". "Magari ti sboccasse sangue dalla bocca, se ti vedo con un altro ti ammazzo". "Mi faccio trent'anni di galera con il sorriso". Queste alcune delle frasi rivolte da Basile alla donna riportate nel capo di imputazione, di cui dà notizia oggi Il Messaggero. Il 45enne non solo avrebbe minacciato l'ex, ma le avrebbe anche imposto una serie di divieti, tra cui quello di avere un suo profilo social e uscire con gli amici. Oggetto delle sue sfuriate, anche la figlia della donna, alla quale avrebbe detto "tu devi andare a fare la p… Adesso ti aggiusto io, te rovino, io te denuncio, qualcosa me invento".

Simone Basile, che ieri si è recato a piazzale Clodio per l'udienza, ha respinto le accuse, dicendo che l'ex moglie è interessata ai suoi soldi. "La mia ex moglie è passata dall'avere un fidanzato sano, ligio, a modo e con delle regole morali come me, ad una persona diversa – le sue parole riportate dal quotidiano romano -. Lei mi ha accusato perché io, oltre ad essere diventato un personaggio, ho anche ereditato due milioni di euro da mio nonno e quindi vuole avere una parte della mia eredità".