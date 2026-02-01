Terribile schianto a Roma, auto travolge e uccide un pedone: 18enne muore sul colpo

Stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso da un'automobile. È quanto accaduto ieri, in serata, in via Filippo Fiorentini, al Tiburtino, nel quadrante est della capitale. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il giovane: si tratta di un ragazzo di 18 anni.

Travolto e ucciso da un'auto: aveva 17 anni

Il terribile incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, nel quadrante est della capitale, in zona Tor de Schiavi, in via Filippo Fiorentini, dove un'automobile ha investito un ragazzo. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che si sono precipitati verso il giovane. Per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare. È morto sul colpo.

Investito e ucciso da un'auto: la dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto in prossimità del civico 7. Subito dopo l'incidente l'automobilista, un trentaduenne, si è fermato a prestare soccorso. Il veicolo che guidava, una Smart, è stato posto sotto sequestro, mentre lui è stato trasferito in ospedale per i test di rito sulla presenza di alcol e droga nel sangue. Nel frattempo restano ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.

Sono loro che si sono occupati di svolgere i rilievi di rito per l'incidente e di gestire la viabilità della zona, affollata per il sabato sera. Le automobili e gli altri veicoli che si trovavano ad attraversare la zona sono stati incanalati su un'unica carreggiata, mentre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, arrivati con le pattuglie del vicino gruppo VI Torri, continuavano le indagini e raccoglievano le testimonianze di chi si trovava sul posto al momento del tragico schianto. Non si conosce ancora l'identità del giovane, né la dinamica dell'incidente: ancora in corso gli accertamenti.