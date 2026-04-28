Movida, bocciato lo stop alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte: il Campidoglio teme spaccature tra i municipi

Bocciato lo stop alla vendita di alcolici oltre la mezzanotte proposto dai Municipi II e III: il Campidoglio teme spaccature tra gli enti cittadini e che la questione finisca al Tar.

Movida notturna in piazza Sempione a Roma

Avevano proposto di anticipare il divieto di vendita di bevande alcoliche nei locali a mezzanotte durante la settimana e a l'una di notte nel weekend, ma la fuga in avanti dei municipi capitolini II e III ieri ha ricevuto lo stop del Campidoglio. La richiesta di modifiche al regolamento di polizia urbana era già stata approvata dai municipi rispettivamente a ottobre e marzo 2025 e il progetto era approdato nelle commissioni Statuto e Ambiente di Roma Capitale. Il limite per la somministrazione di alcolici, però, per il momento resta fisso alle tre, con la maggioranza nell'assemblea che chiederà di ritirare le istanze.

La spaccatura tra i municipi frena il Campidoglio

I dettagli erano stati illustrati ieri in Campidoglio dalla presidente della commissione Ambiente del Municipio III, Simona Sortino. Come riportato da la Repubblica, il Comune ha frenato e adesso il progetto rischia di arenarsi definitivamente. Tra le motivazioni che hanno portato alla bocciatura la mancanza di indicazioni tecniche. Ma in gioco c'è anche la frammentazione tra i vari Municipi romani sul tema, con alcuni che avrebbero espresso posizioni contrarie: limitare gli orari solo in alcune zone della capitale potrebbe costituire un danno alle attività commerciali lì presenti, sollevando problemi in termini di concorrenza. In queste condizioni si rischierebbe di trascinare la questione davanti ai giudici amministrativi.

Cosa prevedono le modifiche al regolamento urbano

Oggetto di modifica nella proposta avanzata dagli enti amministrativi cittadini sono due articoli del regolamento di polizia urbana, il 14 e il 28: il primo disciplina la tutela del decoro e la vivibilità, spesso collegandosi alle norme sugli schiamazzi o l'occupazione di suolo pubblico; il secondo regola il consumo, la somministrazione e la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche o comunque in contenitori di vetro. L'applicazione di tali modifiche riguarderebbe zone specifiche della città, come Sempione-Città Giardino, Montesacro, San Lorenzo, particolarmente interessate dalla movida notturna.