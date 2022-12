Morti in scooter dopo scontro con un tir alla Garbatella: domani i funerali di Dennis e Riccardo Si terranno domani i funerali di Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, i due 18enni morti la mattina del 17 dicembre dopo un incidente stradale alla Garbatella.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno domani mattina di funerali di Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, i due giovani morti la mattina del 17 dicembre in un incidente stradale a Roma, in zona Garbatella. Alle 10, presso la parrocchia Santa Francesca Cabrini, avranno luogo le esequie di Riccardo, mentre alle 11.30, nella parrocchia di Sant'Ippolito, si terranno quelle di Dennis.

Dennis e Riccardo, entrambi diciottenni, sono morti la mattina del 17 dicembre verso le 6.30, dopo che il loro scooter si è scontrato con un camion condotto da un uomo di quarantuno anni sulla circonvallazione Ostiense. Dennis è morto sul colpo, Riccardo poco dopo l'amico. Inizialmente trasportato all'ospedale di Tor Vergata in codice rosso, è arrivato al nosocomio in condizioni disperate ed è morto subito dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il conducente del tir si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'impatto per i giovani è stato devastante, e nulla si è potuto fare per salvargli la vita.

Al momento le cause dell'incidente, avvenuto al civico 199, sono ancora in corso di accertamento. Secondo alcuni testimoni, il conducente del camion sarebbe passato con il rosso, mentre altri hanno dichiarato che il semaforo era diventato rosso dopo che il mezzo era già impegnato nella carreggiata. Le indagini, affidate ai vigili urbani del gruppo Tintoretto, sono ancora in corso. Il conducente del tir, ferito ma non in pericolo di vita, è stato sottoposto ai test per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga, ed è risultato negativo. I vigili visioneranno anche le telecamere della zona per chiarire la dinamica del sinistro.