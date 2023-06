Morta Laura Melidoni, storica Pr delle notti romane che ha portato al Gilda David Bowie e i Duran Duran Laura Melidoni è morta a Roma questa mattina, da tempo combatteva contro una malattia. Era una pr storica di locali come il Gilda, il Piper e il Gattopardo.

A cura di Natascia Grbic

Si è spenta oggi, all'età di cinquantanove anni, Laura Melidoni, storica pr delle notti romani e animatrice dei club più famosi della capitale. Melidoni lottava da tempo contro una malattia che non le ha lasciato scampo: a ricordarla, parenti e amici che non l'hanno abbandonata fino all'ultimo momento.

Laura Melidoni ha cominciato a lavorare nei club più in voga di Roma quando aveva solo vent'anni: era lei l'animatrice di posti che hanno fatto la storia come il Piper, il Gattopardo e il Gilda. Memorabili le serate revival ‘I meravigliosi anni Sessanta-Settanta e Ottanta' frequentate da artisti del calibro di David Bowie e John Taylor, il bassista dei Duran Duran.

"Con Laura Melidoni ho diviso dei momenti meravigliosi ai tempi del Gilda, quando io ero dj e lei la padrona di casa con Paola Lucidi ed Alessandra Del Drago – scrive in un post il dj e produttore Corrado Rizza – ma Laura è stata per me una vera amica, quella persona che dovevi sentire prima di prendere una decisione, un punto di riferimento che purtroppo non avrò più".

"Ogni giorno una bruttissima notizia – le parole della giornalista Gabriella Sassoni – Ciao Laura Melidoni, amica mia dei tempi migliori, anni irripetibili, quante notti dall'epoca del Gilda in poi passate insieme, quante feste, quante risate, sempre in giro e mai stanche. Non sapevo che combattevi con un brutto male e oggi la notizia della tua dipartita a soli 59 anni mi ha straziata. Sono vicina alla tua famiglia tutta, a tuo marito Valerio, a tuo figlio Giovanni, a tuo fratello Giorgio e alle tue sorelle Lisa, Elena che adoravi. Riposa in pace cara Lauretta e porta il tuo sorriso dolce e la tua grazia lassù. La vita purtroppo è un terno al lotto e qui la vera mission impossible è rimanere vivi. Altro che Tom Cruise!".