Morta la professoressa Biancamaria Tedeschini Lalli: è stata la prima rettrice in Italia È stata rettrice nell’università di Roma Tre dal 1992 al 1998: prima di lei in Italia nessuna donna era arrivata a ricoprire questo ruolo.

A cura di Beatrice Tominic

La professoressa Tedeschini Lalli durante un evento della Onlus Levi Montalcini. Foto da Facebook "Fondazione Rita Levi–Montalcini Onlus".

È morta ieri, all'età di 94 anni, la prima donna a capo di un'università in Italia. La professoressa Biancamaria Bosco Tedeschini Lalli era stata rettrice dell'Università degli Studi di Roma Tre dal 1992 al 1998, nei primi sei anni di attività del terzo ateneo romano. Nata nel 1928, è stata docente di Letteratura Anglo-americana e si è dedicata all scrittura di libri e saggi, fra i più famosi e apprezzati quelli su Emily Dickinson e Geltrude Stein. Ha insegnato anche in alcune delle più prestigiose università degli Stati Uniti come Berkeley, Harvard, Stanford, Cornell e Virginia e Duke.

Chi è stata la prima rettrice in Italia

La professoressa Tedeschini Lalli ha iniziato la sua attività di docente poco prima negli anni Sessanta, all'università di Roma La Sapienza: poco più di quaranta anni dopo è diventata rettrice dell'università degli studi di Roma Tre. È poi divenuta direttrice dell’Istituto di Linguistica e Coordinatrice del Primo Dottorato in Studi Americani. Negli ultimi anni, è stata presidente della Fondazione Levi Montalcini Onlus, fondata nel 1992 dalla stessa premio nobel Rita Levi Montalcini per promuovere l'istruzione e la formazione professionale di bambine e donne in Africa.

Nel corso della sua attività è stata membro del Direttivo dell’Associazione Europea Studi

Americani, dal 1985 al 1990 e, stavolta dal 1982 al 1992, di quello del Centro Studi Americani di Roma. Nello stesso decennio ha fatto parte anche della commissione Fullbright.

Insignita di numerosi premi e riconoscimenti, fra cui il Premio Femme d’Europe nel 1993; il

Premio Operosità nel 1995 e il Premio Roma nel 1996, dal giugno del 2000 era Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi proprio per essere stata la "Prima donna Rettore di Università in Italia".

L'addio del rettore Fiorucci

"Esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa della professoressa Biancamaria Bosco Tedeschini Lalli, prima Rettrice del nostro Ateneo e prima Rettrice in Italia – ha dichiarato il Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci – La ricordiamo non solo come una eccellente Rettrice ma anche come una brillante studiosa di letteratura anglo-americana e come una intellettuale fortemente impegnata anche nel sociale". Proprio quest'anno l'università che aveva visto nascere, nel 1992, compie trenta anni dalla sua fondazione.