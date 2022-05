Morta la 16enne caduta dal balcone di casa: indagano i carabinieri, ascoltati genitori e insegnanti La ragazzina è morta all’ospedale Gemelli, dove era stata sottoposta a una delicata operazione. In casa non è stato trovato nessun biglietto. Tra le ipotesi più probabili quella del gesto volontario.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

La ragazza di sedici anni caduta ieri dal balcone di casa in via Mattia Battistini a Roma è morta. Ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Gemelli, era stata operata d'urgenza dai medici che hanno tentato di tutto per salvarle la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Il volo di dodici metri non le ha lasciato scampo. Sul caso indagano i carabinieri del gruppo Trastevere, che hanno ascoltato i genitori e il fratello della ragazza, che era in casa al momento della tragedia. Sembra ormai certo che si sia trattato di un gesto volontario: al vaglio le ipotesi che hanno spinto la 16enne a togliersi la vita, tra queste anche quella del rendimento scolastico. Nello zaino dell'adolescente è stato trovato un compito con un brutto voto, accertamenti sono in corso per capire se questo potrebbe essere uno dei motivi alla base del gesto.

Precipita dal balcone: 16enne morta al Gemelli

La ragazza è precipitata dal balcone lunedì tra le 10.30 e le 11 del mattino. È stata trovata riversa nel giardino condominiale dai vicini, che hanno sentito un tonfo e sono andati a controllare cosa fosse accaduto. La 16enne era in terra, scalza e in condizioni disperate, con una gravissima ferita alla testa. Subito è stato allertato il 112, con l'ambulanza arrivata a sirene spiegate in pochissimi minuti che l'ha portata all'ospedale Gemelli, dove è stata sottoposta a una delicata operazione. Non c'è stato però nulla da fare, le lesioni erano troppo gravi. In casa con lei c'era il fratello, che però non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva. La ragazza non era andata a scuola quella mattina, ed era rimasta a casa. S'indaga ora sui motivi che potrebbero averla spinta a togliersi la vita.