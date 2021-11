Morta in casa, marito allettato non riesce a chiedere aiuto: donna vegliata tre giorni dai due cani Dopo tre giorni sul posto è arrivata la Polizia Locale e i soccorritori del 118. I due cani sono stati presi in carico dalle Guardie Ecozoofile di Ladispoli e sono stati adottati.

A cura di Natascia Grbic

Una tragedia dettata dalla solitudine quella accaduta a una coppia di Ladispoli, marito e moglie di una certa età, che vivevano insieme a due cani e un gatto. L'uomo allettato, impossibilitato ad alzarsi, e la donna autosufficiente, ma deceduta alcuni giorni fa a causa di un malore. Cose che succedono purtroppo quando si arriva a una determinata soglia della vita, ciò che non dovrebbe succedere è ciò che è avvenuto dopo. Il marito della donna non ha potuto chiamare nessuno. Non riusciva ad alzarsi, ed è stato per tre giorni con la moglie deceduta in casa. A vegliare sulla donna, i due cani e il gatto. La triste vicenda ha avuto fine quando sul posto è arrivata la Polizia Locale, che ha poi provveduto a contattare le Guardie Ecozoofile di Ladispoli, intervenute per prendere in carico gli animali dato che l'uomo non poteva ovviamente occuparsene. Sono loro ad aver dato notizia di quanto accaduto.

"Due persone sole, marito e moglie, uno malato e l'altra deceduta già da un po' – scrivono le Guardie Ecozoofile in un post su Facebook – I loro cani, due lupoidi, ed il loro gatto unici testimoni della disgrazia. Negli occhi di questi animali tutto il dolore della perdita. Le nostre guardie sono immensamente vicine a questi poveri tesori, una cosa minima rispetto alla situazione drammatica che stanno vivendo, ma almeno l'affetto da parte nostra non gli mancherà di sicuro". I due cani, Nella e Rex, sono stati adottati da una volontaria di Guidonia, la stessa che tempo prima aveva seguito l'iter per la loro adozione da parte della coppia. "Francesca saputo ciò che è successo ha immediatamente espresso il desiderio di prendere tutti e due i cani proprio per onorare la memoria della loro splendida padrona deceduta – scrivono sempre le Guardie Ecozoofile – Dunque queste due meraviglie creature saranno affidate a lei e non dovranno soffrire in un box freddo ed umido di un canile. Un semplice grazie a questa splendida volontaria è troppo riduttivo, perché lei ha compiuto un miracolo. Sono due cani di taglia grande, una anziana e l'altro gravemente malato". Il gatto, abituato a uscire, viene invece sfamato da un'altra volontaria, che se ne sta prendendo cura.