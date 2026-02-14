Montesacro, frana nel dehors del ristorante: “Il muro è venuto giù all’improvviso”

Detriti e rocce su tavoli e sedie di un locale nel quartiere Montesacro, a Roma: ha ceduto un muro, l’area era già stata transennata per rischio pioggia.

Un muro è crollato nel cortile del ristorante C1BO, al civico 2 di viale Tirreno, nel quartiere Montesacro a Roma, travolgendo il dehors e riempiendo l’area esterna di terra, rocce e detriti. Nessuno è rimasto ferito solo perché, al momento del cedimento, i clienti si trovavano all’interno del locale.

“È successo in un attimo: il muro è venuto giù all’improvviso. Erano le 13:30 e avevamo dei clienti che pranzavano”, raccontano i dipendenti, ancora sotto shock. L’area esterna era stata già interdetta per motivi di sicurezza: giovedì era stato effettuato un sopralluogo dopo alcune segnalazioni, perché si temeva che le piogge potessero compromettere la stabilità della parete.

Nel dehors ora resta un grosso cumulo di terra, piante e pietre che hanno travolto tavoli e sedie in metallo. Subito dopo il crollo i clienti sono stati fatti uscire dall’ingresso su corso Sempione.

Un episodio che riporta l’attenzione su una fragilità più ampia. A Roma la situazione idrogeologica presenta diverse criticità, come osserva anche il presidente del III Municipio, Paolo Marchionne: “Ci sono zone molto delicate. I fossi, ad esempio, ci preoccupano. C’è la situazione di Settebagni, oppure Bel Poggio, che si è trovato isolato almeno quattro volte a causa delle esondazioni”.

Le segnalazioni dei giorni scorsi avevano già portato alla delimitazione di parte del marciapiede sotto il muro. “Erano arrivate diverse segnalazioni. Giovedì è stato effettuato un sopralluogo e l’area è stata transennata. A cedere è stato il muro in tufo, più antico; quello in cemento realizzato dal Comune non presenta lesioni”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano: prima hanno chiuso il gas e rimosso le bombole che alimentavano i funghi all'esterno, poi, con l’arrivo dell’autoscala, hanno messo in sicurezza la ringhiera rimasta sospesa sopra il bar e rimosso i detriti più instabili.

Per motivi di sicurezza l’ingresso al civico 2 verrà chiuso, ma l’attività potrà continuare grazie a un’uscita alternativa. Resta però la preoccupazione maggiore: in caso di nuove piogge un ulteriore distacco potrebbe colpire la copertura del dehors, mettendo a rischio clienti e lavoratori.