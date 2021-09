Monopattino travolto da un’auto: muore un 34enne al quartiere Trieste, alla guida un 19enne Violento scontro poco dopo la mezzanotte all’intersezione tra via Chiana e via Sabino. Per il conduttore del monopattino, 34enne di nazionalità nigeriana, non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’auto un ragazzo italiano di 19 anni che si è subito fermato per i primi soccorsi. Il 34enne è deceduto sul posto. In corso le indagini per comprendere la dinamica.

A cura di Luca Ferrero

Lo scontro poco dopo la mezzanotte in via Chiana all'intersezione con via Sabino, nel quartiere Trieste. Coinvolti un monopattino condotto da un 34enne di nazionalità nigeriana ed un'auto, una Mini One, alla cui guida c'era un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo si è subito fermato a prestare i primi soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Il cittadino nigeriano è deceduto prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118.

Indagini in corso, dinamica da accertare

Le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle ore 00.15. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Sono quasi conclusi i rilievi scientifici degli agenti del XV Gruppo Cassia. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e il giovane alla guida dell'auto è stato sottoposto ai test tossicologici di rito.