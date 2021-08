Incidente col monopattino, Alexander muore dopo tre settimane di coma: stava per diventare papà La famiglia ha lanciato un appello per fare luce sull’accaduto: Alexander, 27 anni, è stato trovato riverso sulla pista ciclabile tra via Gregorio VII e via del Cottolengo accanto al suo monopattino, ma nessuno ha assistito all’incidente. Il sinistro è avvenuto il 29 luglio ma è morto il 19 agosto, dopo tre settimane di coma. Sul caso indaga la Polizia Locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Chiedono aiuto i familiari di Alexander Gonzales Hernandez, il giovane di 27 anni che lo scorso 29 luglio è rimasto coinvolto in un grave incidente tra via Gregorio VII e via del Cottolengo a Roma. Il giovane ha lottato per tre settimane in un letto di ospedale, ha subito due operazioni, ma alla fine non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere il 19 agosto all'ospedale San Camillo, dove era stato trasferito dopo una prima degenza al Santo Spirito. I familiari hanno lanciato un appello, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti: non è infatti ancora chiara la dinamica dell'incidente del ragazzo. Sembra che non siano coinvolti altri veicoli, ma nessuno avrebbe assistito alla sua caduta, e sul posto non ci sono telecamere.

"Questo pomeriggio ho parlato con il fratello del povero Alexander il ragazzo di 27 anni che la notte del 29 Luglio u.s. ha avuto un incidente (?) con il suo monopattino sulla pista ciclabile davanti la chiesa di Gregorio VII angolo Via del Cottolengo e poi morto dopo 3 settimane di coma – scrive un amico in un post su Facebook – Il fratello e gli amici rivolgono un appello a chiunque possa aver visto o sentito qualcosa affinché forniscano elementi utili per capire come sia avvenuta questa tragedia. L'incidente è avvenuto fra le 23:45 / 01:00 del 29 Luglio. Invito chiunque possa ricordare anche solo un particolare di contattare i vigili o di parlare con i familiari che quotidianamente stazionano davanti il luogo dell'incidente".

Alexander lascia una moglie incinta di pochi mesi, con la quale viveva a poca distanza dal luogo dell'incidente. Era un giovane solare, allegro e stimato, un gran lavoratore che aveva moltissimi amici, increduli per quanto accaduto. Tutti i giorni i suoi amici hanno organizzato veglie e presidi nel punto in cui è stato trovato: un modo per ricordarlo e per chiedere che venga fatta luce sull'accaduto. Sull'incidente indaga la Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo XIII Aurelio. Le indagini sono ancora in corso e nessuna pista è al momento esclusa, anche se non sembrerebbe siano coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Alexander è la seconda persona deceduta in seguito a un incidente col monopattino a Roma: prima di lui è morto il 52enne Davide Massimini, che aveva perso il controllo del mezzo su viale Castel Porziano, cadendo violentemente a terra.