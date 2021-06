Un uomo di 52 anni ,Davide Massimini, è morto dopo aver perso il controllo del monopattino elettrico sul quale stava viaggiando, sbattendo violentemente contro l'asfalto. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 giugno, su viale Castel Porziano nella zona Infernetto alla periferia Sud della capitale. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Stando alle poche informazioni al momento disponibili, pare che l'uomo abbia perso il controllo del monopattino cadendo rovinosamente a terra e battendo il volto sull'asfalto. Inutile la corsa in ospedale, il cinquantenne è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

A far luce sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio all'Infernetto, saranno gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito. Non si esclude l'ipotesi che possa aver perso l'equilibrio a causa della pavimentazione stradale sconnessa, complice anche la velocità sostenuta a cui stava viaggiando. Inoltre, sembra che nella caduta il cinquantaduenne, oltre al trauma cranico, abbia subito una grave lesione addominale inferta dal manubrio del mezzo.

Inutile la corsa in ospedale: l'uomo è morto poco dopo

A seguito dell'incidente è intervenuto sul posto il personale sanitario del 118, che ha trasportato d'urgenze l'uomo all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Intanto continuano gli accertamenti da parte della polizia. Al momento, non risultano coinvolti nell'incidente altri veicoli.