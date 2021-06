Un anno e dieci mesi di reclusione è la condanna in primo grado che il giudice ha emesso nei confronti di un professore universitario, accusato di aver molestato una studentessa minorenne in aula, nella scuola di un Comune della provincia di Frosinone. Come riporta la testata locale CiociariaOggi.it il giudice ha inoltre stabilito per il docente la soospesnione temporanea dall'insegnamento e il risarcimento. L'insegnante è finito a processo al termine delle indagini partite dalla denuncia di un'adolescente, la quale ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata molestata in classe, proprio da una delle persone di cui si fidava, che invece di provocarle profondo turbamento con un approccio averebbe dovuto occuparsi della sua formazione.

Il prof avrebbe toccato la studentessa nelle parti intime

I fatti raccontati dalla ragazza alle forze dell'ordine risalirebbero a ben otto anni fa, quando lei non solo era minorenne, ma non aveva neanche compiuto sedici anni, e sarebbero avvenuti tra gli anni 2012 e il 2013. Due anni durante i quali il docente avrebbe preso di mira due studentesse, esponendo loro richieste anche esplicite. Una delle studentesse ha preso coraggio e, dopo aver cambiato corso, ha prima raccontato quanto subito ai genitori per confidarsi con loro e chiedere consiglio e poi si è rivolta alle forze dell'ordine. Secondo il quadro emerso in sede d'indagine, il professore è ritenuto presunto responsabile di molestie a carico della sua alunna, che secondo il suo racconto sarebbe stata palpeggiata e toccata nelle parti intime. Dopo la denuncia da parte della ragazza e il via alle verifiche del caso, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni, per cercare informazioni riguardo al professore e carpire sospetti sui suoi comportamenti in classe.