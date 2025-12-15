Minacce di morte ai vicini e porte spaccate a martellate, arrestato 43enne: una donna scappata da casa per il terrore

Armato di martello terrorizzava i vicini nel suo palazzo a Roma Nord. La polizia ha arrestato un 43enne accusato di atti persecutori e minacce ripetute.

Volanti della poliza (Immagine di repertorio)

Girava per le scale del suo condominio di Roma armato di un martello con cui si scagliava contro le porte dei vari appartamenti. La polizia ha arrestato e condotto in carcere un uomo di 43 anni con gravi indizi del reato di atti persecutori nei confronti dei suoi vicini di casa. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo, inoltre, era solito rivolgere minacce e aggredire i condomini del palazzo in cui viveva. Una donna avrebbe dovuto abbandonare la casa di sua proprietà a causa della situazione di costante terrore che era divenuta ormai insostenibile.

Ossessivo e violento contro i suoi vicini: arrestato uomo di 43 anni

Eppure, all'apparenza era solo un normale condominio di una tranquilla periferia nella zona nord della Capitale. Ma in realtà, i suoi residenti, vivevano nella paura. Tutto a causa dell'uomo che, secondo quanto ricostruito dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, aveva sviluppato un comportamento ossessivo e violento nei confronti dei suoi vicini.

L'uomo aveva precedenti fra cui quello di evasione

La polizia ha raccolto numerose denunce e testimonianze e in più occasioni era intervenuta per sedare momenti di tensione. Il 43enne, di origini canadesi, ha dimostrato di avere un comportamento violento, sostenuto da un'indole molto aggressiva. Dai primi controlli è emerso che l'uomo ha anche vari precedenti fra cui quello di evasione. Le indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno dimostrato una condotta criminale pericolosa non solo per la tranquillità dei condomini, ma per la loro stessa vita.

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Misura che è stata eseguita dagli stessi agenti del III Distretto Fidene-Serpentarla.