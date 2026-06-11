Prende a martellate la moglie e la minaccia di morte a Roma, lei chiama la polizia e si salva: arrestato 34enne

Ha iniziato a picchiarla con un martello a casa, poi l’ha seguita in strada, continuando a minacciarla: tentato femminicidio a Roma, all’Appio Latino.

Paura a Roma dove un uomo ha iniziato a colpire con il martello la moglie in casa minacciandola di morte. Ancora armato, l'ha seguita in strada, dove ha continuato a colpirla fino a quando non è riuscita a disarmarlo. Nel frattempo la donna è riuscita a dare l'allarme e ad allertare le forze dell'ordine che, in breve tempo, l'hanno raggiunta con una volante. Il marito, un trentaquattrenne, si è opposto agli agenti, ne ha colpito uno con un calcio e ha rotto il finestrino della volante: è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Paura a Roma, colpisce la moglie con un martello: lei chiama la polizia e si salva

L'ha iniziata a colpire con un martello al culmine di una lite. Lei, una donna di 29 anni, è scappata in strada, mentre il marito trentaquattrenne continuava ad inseguirla agitando il martello finché non è stata lei stessa a disarmarlo e ad attendere l'arrivo degli agenti della polizia che, nel frattempo, era riuscita a chiamare facendo scattare l'allarme. I fatti risalgono alle tre della notte scorsa e sono avvenuti nella zona dell'Appio Latino.

La ventinovenne è riuscita a far scattare l'allarme e sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato a bordo delle volanti.

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