Minacce a Ilaria Cucchi, indagine in corso per stalking: “Devi morire peggio di tuo fratello” La procura di Roma ha aperto un’indagine per stalking. La vittima è la senatrice Ilaria Cucchi, che a partire da settembre a ricevuto oltre quindici mail minacciose e offensive.

"In questi anni di battaglie sono stata più volte vittima di insulti, anche terribili, ma mai di minacce alla mia vita e, addirittura, a quella dei miei figli. Sono preoccupata ma confido nel lavoro della polizia postale e della magistratura che da subito si sono allertate", ha dichiarato all'agenzia Agi Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra.

In relazione a un'indagine per stalking aperta dopo la sua denuncia, ieri è stata ascoltata in procura. Stando a quanto si apprende, Cucchi sarebbe stata minacciata e offesa attraverso l'invio di oltre quindici mail al suo indirizzo di posta elettronica, missive ricevute a partire da metà settembre. Le indagini sono state delegate dal pm Delio Spagnolo alla polizia.

"Tu devi morire peggio di tuo fratello cui hai mangiato i soldi", una delle minacce più gravi ricevute. E ancora: "Nana de fogna de periferia romana". Una mail è stata inviata anche al procuratore antimafia Giovanni Melillo, riporta il Corriere della Sera: "Scrivi alla sporca etero Ilaria Cucchi che è arrestata se non legge la mia lettera…". "Cucchi a me spiace mandare a casa le persone ma siete mafiosi", si legge ancora in una delle tante mail. Sempre allo stesso indirizzo, a quanto pare, è arrivato anche un video in cui un uomo farnetica e offende: "Abbiamo scritto ancora a Fabio Anselmo figlio di p…marito di Ilaria Cucchi quella stuprata mentale e sorella di quel drogato di m…per fortuna ucciso dai carabinieri".

La polizia postale sta esaminando in queste ore tutto il materiale per cercare di individuare il responsabile. Sembra possa trattarsi di una donna. Sconosciuti i motivi che l'abbiano spinta ad inviare queste mail di minacce e gravi offese.