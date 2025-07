video suggerito

Svelati i rendering delle nuove fermate della Metro C: come saranno San Pietro, Clodio e Chiesa Nuova Ecco come saranno le quattro nuove stazioni della Metro C di Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. Gli scavi e i lavori cominceranno nell'estate del 2026.

A cura di Enrico Tata

Le nuove fermate della Metro C

Ecco i rendering delle nuove quattro stazioni della Metro C di Roma. I lavori per la realizzazione delle nuove fermate della Tratta T2, la cui autorizzazione definitiva è arrivata nei giorni scorsi, partiranno con ogni probabilità nel corso dell'estate del 2026. La tratta, lunga 4 chilometri, collegherà la futura stazione di piazza Venezia con la fermata di Mazzini/piazzale Clodio, attraversando il Tevere e arrivando fino a San Pietro.

Le quattro fermate previste:

Chiesa Nuova

San Pietro

Ottaviano

Clodio/Mazzini

Le nuove stazioni della Metro C

L'inizio dei cantieri è previsto per l'estate del 2026, ma i lavori sono stati già affidati da Roma Metropolitane a Webuild e Vianini Lavori. L'apertura delle nuove stazioni Colosseo-Fori Imperiali e Porta Metronia è invece prevista a ottobre 2025. È infine alle fasi finali la progettazione della tratta T1, che porterà la Metro C fino all'Auditorium.

La stazione Chiesa Nuova nel cuore di Roma

La stazione Chiesa Nuova si trova in prossimità della Chiesa di Santa Maria in Vallicella e dell'Oratorio dei Filippini, nel cuore del centro storico di Roma. Si silupperà su sei livelli interrati, con uno scavo fino a 43 metri di profondità. Le stazioni di Chiesa Nuova e San Pietro saranno due archeostazioni. È prevista infatti valorizzazione/esposizione di parte dei reperti che saranno rinvenuti durante gli scavi. Al primo livello sotto il manto stradale sarà allestito un “atrio-museo” con aree e teche espositive.

La stazione Chiesa Nuova

La fermata San Pietro a Castel Sant'Angelo

La stazione di Castel Sant'Angelo sarà ubicata, invece, all'interno dei giardini di Castel Sant'Angelo. Sarà la stazione più profonda della tratta T2, con 7 livelli interrati e una profondità di scavo che raggiungerà circa 48 metri da piano campagna, ma anche la più scenografica.

La fermata San Pietro della Metro C

La nuova fermata Ottaviano della Metro C

Secondo il progetto la nuova fermata Ottaviano, interscambio con l'omonima stazione della Metro A, sarà localizzata lungo Via Barletta tra Viale delle Milizie e Viale Giulio Cesare. Secondo l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, "costituirà un importante nodo di scambio con l’omonima stazione della Linea A, aggiungendosi agli altri nodi di scambio previsticontribuendo a rafforzare l’effetto rete della mobilità nella capitale".

La fermata Ottaviano, scambio con la Metro A

La stazione Clodio/Mazzini

La stazione Clodio/Mazzini sarà ubicata nel quartiere della Vittoria, tra Viale Giuseppe Mazzini, Via Monte Santo e Via Giunio Bazzoni. La nuova tratta della Metro C trasporterà 24mila passeggeri all'ora per senso di marcia.

La nuova stazione Clodio/Mazzini della Metro C