Metro C chiusa: fermi i treni su tutta la tratta, circolazione bloccata Domenica di passione per chi si sposta in metro a Roma. La linea C è interrotta e i treni sono fermi per instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La linea C della metropolitana di Roma è ferma sull'intera tratta per instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche. A segnalarlo è Atac, che ha comunicato il disservizio in una nota. Problemi alla circolazione dei convogli che si sono registrati già all'alba di oggi, domenica 16 ottobre, all'apertura del servizio. I treni sono fermi e la circolazione è sospesa lungo entrambe le direzioni su tutta la linea, da capolinea a capolinea. "I tecnici incaricati da Atac stanno lavorando incessantemente dalle prime ore del giorno per garantire la funzionalità di alcuni apparati di sicurezza della linea C della metropolitana – si legge nella nota diffusa da Atac – In particolare si tratta del sistema di comunicazione tra terra e treno, con tecnologia proprietaria del fornitore originario, che ha denunciato instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche, il che impedisce il consenso alla marcia treni". I convogli non passano, al momento gli utenti devono spostarsi con gli autobus. Attivate navette sostitutive.

Navette sostitutive della metro C alle fermate nMC

Una domenica mattina di passione per chi si sposta con la metro C a Roma per studio o per lavoro. I viaggiatori sono stati costretti a scegliere un percorso alternativo, prendendo gli autobus oppure utilizzando l'auto privata. Atac per agevolare gli spostamenti ha reso noto di aver attivato navette sostitutive che transitano presso le fermate della linea nMC. Gli utenti hanno chiesto informazioni ad Atac, commentando nei profili social ufficiali. C'è chi chiede se il servizio verrà ripristinato oggi o se sarà necessario attendere più a lungo. Alcuni temono che il blocco della linea possa durare tutto il giorno, con grossi disagi per chi si sposta da Roma Est al centro e viceversa. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha spiegato che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile" e che seguiranno aggiornamenti.