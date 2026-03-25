Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo: treni fermi per un problema tecnico

Servizio interrotto per la Metro B fra Castro Pretorio e Basilica San Paolo. Treni rallentati anche sul resto della linea, con tempi di percorrenza anche di dieci minuti fra una stazione e l’altra.

Immagine di repertorio

Il servizio della linea B della metropolitana di Roma è al momento interrotto fra le stazioni di Castro Pretorio e Basilica San Paolo. Il disagio è dovuto a un intervento di Atac per un problema tecnico e sulla tratta sono entrati in azione i bus sostitutivi.

A causa del guasto, inoltre, i tempi di percorrenza sul resto della linea è fortemente rallentato. Fino a Castro Pretorio e San Paolo, infatti, si segnalano treni che impiegano anche dieci minuti fra una fermata e l'altra sia della linea B che B1. Da Atac fanno sapere che i tecnici sono a lavoro per risolvere il danno e che a breve il servizio dovrebbe tornare alla normalità.

Interruzione Metro B fra Castro Pretorio e San Paolo: attivati bus sostitutivi

Intanto l'azienda dei trasporti ha attivato le navette sostitutive per garantire il trasporto su tutta la linea. Ecco dove fermano i bus:

Castro Pretorio

Direzione Rebibbia: Via San Martino della Battaglia – fermata 70567 San Martino della Battaglia MB

Direzione Laurentina: Via San Martino della Battaglia – fermata 70702 San Martino della Battaglia MB

Termini

Viale Enrico De Nicola – fermata 80748 Termini MA MB

Area capolinea bus, corsia A – fermata 70240 Termini MA MB

Cavour

Via Cavour/stazione – fermata 72055 Cavour MB

Via Cavour/stazione – fermata 72063 Cavour MB

o anche

Via Cavour/angolo via Farini – fermata 79667 Cavour/Esquilino

Via Cavour/stazione – fermata 72063 Cavour MB

Colosseo

Via Celio Vibenna angolo via Claudia – fermata 70816 Celio Vibenna

Via Celio Vibenna altezza sbocco via Claudia – fermata 70744 Celia Vibenna

o anche

Via dei Fori Imperiali/stazione – fermata 70340 Colosseo MB

Via dei Fori Imperiali/fronte stazione – fermata 70479 Colosseo MB

o anche

Via Celio Vibenna angolo via Claudia – fermata 70816 Celio Vibenna

Via Celio Vibenna altezza sbocco via Claudia – fermata 70744 Celia Vibenna

Circo Massimo

Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena – fermata 70815 Circo Massimo MB

Viale Aventino/piazza di Porta Capena – fermata 70747 Aventino/Circo Massimo MB

Piramide

Via Ostiense angolo piazzale Ostiense – fermata 70811 Ostiense/Piramide MB

Via Ostiense angolo piazzale Ostiense – fermata 70757 Ostiense/Piramide MB

Garbatella

Via Ostiense altezza Ponte Spizzichino – fermata 71933 Ostiense/Garbatella MB

Via Ostiense altezza Ponte Spizzichino – fermata 71899 Ostiense/Garbatella MB

Basilica San Paolo

Via Ostiense angolo via Tessalonica – fermata 71922 Ostiense/Tessalonica

Viale Ferdinando Baldelli – fermata 79292 Baldelli MB.

Informazioni in tempo reale sul sito di Atac.