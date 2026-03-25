Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo: treni fermi per un problema tecnico
Il servizio della linea B della metropolitana di Roma è al momento interrotto fra le stazioni di Castro Pretorio e Basilica San Paolo. Il disagio è dovuto a un intervento di Atac per un problema tecnico e sulla tratta sono entrati in azione i bus sostitutivi.
A causa del guasto, inoltre, i tempi di percorrenza sul resto della linea è fortemente rallentato. Fino a Castro Pretorio e San Paolo, infatti, si segnalano treni che impiegano anche dieci minuti fra una fermata e l'altra sia della linea B che B1. Da Atac fanno sapere che i tecnici sono a lavoro per risolvere il danno e che a breve il servizio dovrebbe tornare alla normalità.
Interruzione Metro B fra Castro Pretorio e San Paolo: attivati bus sostitutivi
Intanto l'azienda dei trasporti ha attivato le navette sostitutive per garantire il trasporto su tutta la linea. Ecco dove fermano i bus:
Castro Pretorio
Direzione Rebibbia: Via San Martino della Battaglia – fermata 70567 San Martino della Battaglia MB
Direzione Laurentina: Via San Martino della Battaglia – fermata 70702 San Martino della Battaglia MB
Termini
Viale Enrico De Nicola – fermata 80748 Termini MA MB
Area capolinea bus, corsia A – fermata 70240 Termini MA MB
Cavour
Via Cavour/stazione – fermata 72055 Cavour MB
Via Cavour/stazione – fermata 72063 Cavour MB
o anche
Via Cavour/angolo via Farini – fermata 79667 Cavour/Esquilino
Via Cavour/stazione – fermata 72063 Cavour MB
Colosseo
Via Celio Vibenna angolo via Claudia – fermata 70816 Celio Vibenna
Via Celio Vibenna altezza sbocco via Claudia – fermata 70744 Celia Vibenna
o anche
Via dei Fori Imperiali/stazione – fermata 70340 Colosseo MB
Via dei Fori Imperiali/fronte stazione – fermata 70479 Colosseo MB
o anche
Via Celio Vibenna angolo via Claudia – fermata 70816 Celio Vibenna
Via Celio Vibenna altezza sbocco via Claudia – fermata 70744 Celia Vibenna
Circo Massimo
Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena – fermata 70815 Circo Massimo MB
Viale Aventino/piazza di Porta Capena – fermata 70747 Aventino/Circo Massimo MB
Piramide
Via Ostiense angolo piazzale Ostiense – fermata 70811 Ostiense/Piramide MB
Via Ostiense angolo piazzale Ostiense – fermata 70757 Ostiense/Piramide MB
Garbatella
Via Ostiense altezza Ponte Spizzichino – fermata 71933 Ostiense/Garbatella MB
Via Ostiense altezza Ponte Spizzichino – fermata 71899 Ostiense/Garbatella MB
Basilica San Paolo
Via Ostiense angolo via Tessalonica – fermata 71922 Ostiense/Tessalonica
Viale Ferdinando Baldelli – fermata 79292 Baldelli MB.
Informazioni in tempo reale sul sito di Atac.