Metro A, linea interrotta tra Termini e Ottaviano per un guasto: caos navette, bus strapieni A causa di un guasto la linea è stata interrotta sulla metro A tra Termini e Ottaviano. Atac ha attivato dei bus navetta, presi d’assalto dai pendolari che devono recarsi al lavoro.

A cura di Natascia Grbic

A causa di un problema tecnico è stata interrotta la tratta Termini – Ottaviano sulla linea della metro A. Al momento gli operatori sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, ma non è chiaro quando il servizio potrà tornare alla normalità. Poco dopo è stata interrotta anche la tratta tra Ottaviano e Battistini "per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino". Il servizio si è interrotto verso le 6 del mattino, proprio quando le linee della metropolitana sono affollate da persone che devono andare al lavoro. Il guasto ha comprensibilmente creato forti disagi ai pendolari.

Attivi bus navetta, ma è caos

Caos e disagi per i pendolari, che anche questa mattina hanno a che fare con l'ennesimo disservizio: sono tantissime le persone che stanno aspettando il bus navetta e affollano i piazzali dove sono previste le fermate. I mezzi sono strapieni, e in molti non sono riusciti a salire. I bus che sono partiti sono affollatissimi, con persone costrette a viaggiare in condizioni disastrose.

Il comunicato di Atac

"I tecnici Atac stanno lavorando da stamattina alle 6:00 per risolvere un problema lungo la linea che ha determinato la parziale sospensione del servizio della Metro A, nel tratto fra Termini e Ottaviano – fa sapere Atac in una nota -. L’intervento tecnico è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Sarà cura di Atac comunicare le previsioni di ripristino una volta accertata l’entità del danno elettrico. È stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere al massimo il disagio ai clienti".