Mattina da incubo a Roma: metro A chiusa fra Battistini e Ottaviano, navette sostitutive piene Risveglio amaro per i cittadini romani che oggi hanno trovato la metro a chiusa da Battistini a Ottaviano e i bus sostitutivi pieni. Il servizio adesso è tornato regolare.

Quella iniziata stamattina è una nuova giornata di disagio a bordo dei mezzi della flotta di Atac, sui trasporti pubblici della capitale. L'innovazione e la sostenibilità, promosse lo scorso sabato con una giornata open e accesso gratuito a tram, bus e metropolitana, sembra un lontano ricordo: oggi la maggior parte di cittadini e turisti si è risvegliata e ha scoperto, una volta arrivata davanti alle stazioni della metro A, il malfunzionamento.

Sono molti gli utenti che hanno condiviso il disagio davanti al quale si sono trovati nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 20 settembre 2022: il tratto della metropolitana da Battistini a Ottaviano è stato chiuso per un guasto.

Impossibile andare a lavoro o da qualsiasi altra parte. Le stazioni di Baldo degli Ubaldi e Cipro sono chiuse: i cancelli a sbarrare l'ingresso non permettono il passaggio e i viaggiatori che si muovono quotidianamente sono rimasti senza metropolitana. Attivato, però, il servizio di navette sostitutive per rimpiazzare i mezzi su rotaie. Niente da fare, però: al loro interno i bus sono strapieni e il viaggio, visto anche il traffico delle ore della mattina, diventa un'agonia.

"Alla fermata 74289 i bus sostitutivi non si fermano", ha scritto qualcuno su twitter, condividendo con la propria rete l'immagine di una delle navette piene, con tutti i posti a sedere occupati e altri viaggiatori schiacciati addosso alla porta. I mezzi, nonostante la quantità di persone all'interno, sono in transito. Nelle poche righe viene menzionata anche l'account di Atac per segnalare la situazione: se la metropolitana è chiusa e i bus sostitutivi non si fermano, le persone non sanno più come muoversi fra le vie della città.

Il servizio in ripresa

Dopo le 8.30 circa il servizio è ricominciato e la metropolitana ha ripreso a muoversi normalmente. O quasi. Pochi minuti prima delle 9 si procedeva ancora a singhiozzo a bordo della linea a della metropolitana di Roma, nel tratto che collega il capolinea a nord ovest, quello di Battistini, con la fermata dei musei vaticani, quella di Ottaviano, in pieno centro a Roma. I treni hanno impiegato anche dieci minuti per appena una sola fermata dopo che, sia nelle prime ore di servizio di stamattina, 20 settembre 2022, l'intera tratta è stata interrotta.