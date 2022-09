Metro A chiusa tra Battistini e Ottaviano: quando riprende la circolazione Chiusa anche la stazione Manzoni per un guasto tecnico. Ancora disagi per i pendolari a Roma, con la mattina iniziata con l’intera chiusura della metro A.

A cura di Natascia Grbic

Ancora disagi per i pendolari a Roma: dopo l'interruzione del traffico sull'intera tratta della Metro A alle prime ore di questa mattina, adesso la circolazione è stata riattivata, ma solo in parte. Tra Battistini e Ottaviano rimane chiusa, e sono attivi servizi di navette sostitutive. Atac informa che a essere chiusa a causa di un guasto tecnico è anche la stazione Manzoni, e di utilizzare in alternativa le stazioni Vittorio e San Giovanni.

"L'interruzione – piega Atac in una nota – è dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che vede ancora impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. Atac ha attivato un servizio sostitutivo di superficie. L'azienda si scusa con i clienti per i disagi".

Un'altra mattinata da incubo insomma per i pendolari, che spesso si trovano a dover fare i conti con continui disservizi. Ascensori rotti e se funzionanti in condizioni igieniche pessime, scale mobili ferme, continui ritardi, guasti perenni e mezzi affollati. Roba che andare al lavoro la mattina per molti può costituire un vero e proprio incubo.

Leggi anche Metro C, la nuova stazione Porta Metronia apre a ottobre 2024

Atac ha fatto sapere di aver attivato il servizio sostitutivo nella tratta tra Battistini e Ottaviano, ma le migliaia di persone che questa mattina si sono trovate in mezzo a questa situazione fanno sapere che non solo è impossibile prenderle ma che alcune – molto probabilmente perché già strapiene – nemmeno si fermano alle pensiline. Lasciando le persone a terra e impossibilitate a spostarsi.

"Vergognatevi" è il commento che più di tutti si legge su Twitter, a conferma dell'indignazione generale riguardo l'ennesimo guasto che crea problemi e disagi ai cittadini, che fanno notare come ormai il disservizio sia quasi all'ordine del giorno.

Non è chiaro quando il servizio sarà ripristinato. I tecnici di Atac sono al lavoro per ripristinare la linea della metropolitana nel più breve tempo possibile, ma per adesso non è stato risolto il guasto.