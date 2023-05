Mattia scomparso a 17 anni da Centocelle: uscito per andare a scuola, non ci è mai arrivato Sono ore di apprensione per i genitori di Mattia Esposito, il 17enne che è uscito di casa per andare a scuola e di cui non si hanno notizie da ieri. Amici e parenti sono preoccupati.

A cura di Alessia Rabbai

Mattia scomparso da Centocelle

Mattia Esposito è scomparso da Centocelle. Del diciassettenne non si hanno più notizie da martedì scorso 30 maggio. Sono ore d'apprensione per i famigliari, che non vedendolo più rientrare, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Per ora si protende per l'allontamento volontario, anche se non si conoscono i motivi. Amici e parenti hanno pubblicato un annuncio sui social network e una sua foto, che hanno ricevuto molte condivisioni nei vari gruppi di quartiere.

L'appello è rivolto a chiunque lo avesse visto, di contattare immediatamente le forze dell'ordine e segnalarne l'avvistamento. "Di Mattia non si hanno più notizie da ieri mattina – scrive la mamma di una sua compagna di classe su Facebook – si è allontanato da casa per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato. Aiutateci per favore, siamo preoccupati".

L'identikit di Mattia

Mattia Esposito ha diciassette anni e abita con i genitori in zona Centocelle a Roma. È alto 1 metro e 74 centimetri, e pesa 55 chili. L'ultima volta in cui è stato visto, quando è uscito di casa ieri mattina per andare a scuola il minorenne indossava jeans, una maglia scura e scarpe nere. Non sono stati segnalati segni particolari. Chiunque lo abbia visto o abbia notato un giovane che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarne subito l'avvistamento contattando il Numero delle Emergenze 112 o i genitori di Mattia al 3898438134 oppure è pregato di recarsi in caserma o in commissariato. Ha già trascorso una notte fuori casa, la speranza è che stia bene e che si trovi da un amico.