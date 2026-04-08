Mattia Rizzetti morto a Casal Monastero, parla il 19enne che lo ha investito: “È comparso all’improvviso”

Il racconto del 19enne che ha investito Mattia Rizzetti: “Stavo cercando parcheggio, non ho potuto evitarlo”. Si attendono risultati di autopsia e test alcolemici.

L’omaggio di Casal Monastero a Mattia Rizzetti (Lapresse)

Si dice "devastato" il ragazzo di 19 anni che nella sera di sabato 4 aprile su viale Ratto delle Sabine ha investito Mattia Rizzetti, sedicenne che è poi morto poco dopo all'ospedale Sant'Andrea a causa delle ferite. Il diciannovenne ha anche raccontato che stava tornando dal lavoro quando, sulla strada di Casal Monastero, periferia nord-est della Capitale, Rizzetti gli sarebbe comparso davanti all'improvviso senza lasciarli il tempo di sterzare per evitarlo. Una versione che verrà verificata nella ricostruzione del consulente Massimiliano Villani, incaricato dalla procura.

La ricostruzione dell'incidente

Intanto i primi rilievi degli agenti della polizia locale dicono che Mattia Rizzetti, dopo essersi separato dagli amici con cui era uscito, stava attraversando sulle strisce pedonali, mentre la Peugeot 208 guidata dal 19enne viaggiava a una velocità fra i 50 e i 60 chilometri orari. Pochi metri più avanti inizia la zona 30, con un limite che, se rispettato, avrebbe potuto salvare la vita del giovane calciatore della formazione under 17 del Roma City Fc. Si attendono ancora i risultati dei test alcolemici, le analisi sui telefoni cellulari del guidatore e della vittima per capire se erano distratti mentre si approcciavano all'incrocio, e l'esito dell'autopsia, eseguita oggi dal medico legale Benedetta Baldari. Mentre il 19enne ha dichiarato che stava cercando parcheggio al momento dell'impatto.

Il legale: "Un intero quartiere sotto shock"

"La tragedia colpisce due famiglie, un intero quartiere è sotto shock, attendiamo le perizie", sono le uniche dichiarazioni dell’avvocato del 19enne, Domenico Coletta, al Corriere della Sera. Casal Monastero era la casa di entrambi. Già nella sera di Pasqua centinaia di persone si sono riunite sul luogo dell'incidente per stringersi attorno a Sergio e Valentina,i genitori di Mattia Rizzetti che, assistiti dal legale Alessandro Marcucci, chiedono giustizia. Da quel momento, in viale Ratto delle Sabine è sorto un memoriale per giovanissimo centravanti: fiori, palloncini, sciarpe e bandiere della Roma.