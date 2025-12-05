roma
video suggerito
video suggerito
Olimpiadi Invernali 2026

Mattarella accende il braciere della fiamma Olimpica: le Frecce Tricolori volano nel cielo di Roma

L’evento a metà della mattina di oggi, quando il presidente Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica in occasione dei Giochi Invernali 2026.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Beatrice Tominic
28 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

Frecce tricolori in passaggio nel cielo di Roma. Uno spettacolo inestimabile che ogni si ripete in occasione di festeggiamenti legati alla Repubblica. Ma oggi, venerdì 5 dicembre, perché le frecce tricolore hanno sorvolato il cielo romano? È successo a metà mattina: il rumore degli aerei ha attirato l'attenzione di lavoratori e abitanti. E c'è stato chi si è chiesto il motivo di questo passaggio che, per alcuni, in questa giornata di metà dicembre, è apparso inaspettato.

Il passaggio delle frecce tricolore a Roma

In realtà l'evento, con annesso sorvolo delle frecce tricolori, era atteso da tempo. Lo spettacolo celebrativo si è tenuto in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Proprio questa mattina, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.

"Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata – ha dichiarato al momento dell'accensione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano", ha poi concluso.

Leggi anche
I villaggi di Natale 2025 più belli di Napoli: date, programma e attività
Il momento dell’accensione.
Il momento dell’accensione.

"Boato nel cielo", ma sono le frecce tricolori

Le prove del sorvolo si sono tenute ieri, spaventando parte della cittadinanza che ha sentito un boato provenire dal cielo. Si tiene oggi il magico spettacolo delle frecce tricolore che hanno sorvolato il cielo della Capitale a metà mattinata. Uno spettacolo celebrativo che si è tenuto in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Proprio questa mattina, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.

Attualità
Cronaca
Eventi e turismo
28 CONDIVISIONI
Immagine
Sesso orale al fidanzato in carcere, la psicoterapeuta: "Diritto alla salute mentale"
La psicoterapeuta a Fanpage.it: "Intimità non è un premio"
Al colloquio con il fidanzato in carcere, gli pratica sesso orale davanti alle guardie: denunciata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views