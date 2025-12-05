Mattarella accende il braciere della fiamma Olimpica: le Frecce Tricolori volano nel cielo di Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Frecce tricolori in passaggio nel cielo di Roma. Uno spettacolo inestimabile che ogni si ripete in occasione di festeggiamenti legati alla Repubblica. Ma oggi, venerdì 5 dicembre, perché le frecce tricolore hanno sorvolato il cielo romano? È successo a metà mattina: il rumore degli aerei ha attirato l'attenzione di lavoratori e abitanti. E c'è stato chi si è chiesto il motivo di questo passaggio che, per alcuni, in questa giornata di metà dicembre, è apparso inaspettato.

Il passaggio delle frecce tricolore a Roma

In realtà l'evento, con annesso sorvolo delle frecce tricolori, era atteso da tempo. Lo spettacolo celebrativo si è tenuto in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Proprio questa mattina, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.

"Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata – ha dichiarato al momento dell'accensione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano", ha poi concluso.

Il momento dell’accensione.

"Boato nel cielo", ma sono le frecce tricolori

