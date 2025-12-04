Perché le Frecce tricolori oggi hanno volato sopra il centro di Roma: “Un boato fortissimo”

Frecce tricolori (Immagine di repertorio)

"Un boato fortissimo, cosa succede?" è la domanda che si sono posti molti cittadini stamattina quando le Frecce tricolori hanno sorvolato fragorose il centro storico di Roma. Il motivo? Le esercitazioni in attesa della celebrazione in programma domani del passaggio della fiamma olimpica nella Capitale diretta a Milano e Cortina 2026 per i XXV Giochi olimpici invernali.

È di stamattina il sorvolo degli aerei militari, come sempre uno spettacolo della pattuglia acrobatica, in vista dell'appuntamento di domani, 5 dicembre, durante il quale dalle ore 11 al Quirinale ci sarà la cerimonia dell'inaugurazione appunto del viaggio della fiamma olimpica per i Giochi Olimpici invernali. La fiamma olimpica inizierà il suo viaggio per la Penisola, toccherà 60 tappe di celebrazione lungo 12mila chilometri.

Un percorso che si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con l'evento di apertura allo Stadio di San Siro. A Roma il programma del "Villaggio della Fiamma Olimpica" di sabato 6 dicembre prevede alle ore 10 la partenza dallo Stadio dei Marmi con l'arrivo alle 19.30 a Piazza del Popolo e alle ore 16.30 l'apertura Villaggio City Celebration.

Boato fortissimo sul centro storico di Roma

Le Frecce tricolori hanno volato sopra il centro storico di Roma nella tarda mattinata, mentre le persone in città erano impegnate nello svolgimento delle proprie quaotidiane attività: chi a scuola, chi a lavoro, i turisti in visita tra i monumenti. Insomma un giovedì mattina come un altro.

Improvvisamente c'è stato un boato fortissimo, che ha distolto l'attenzione di tanti da ciò che stavano facendo. Le persone si sono chieste perché ci fossero aerei militari in volo su Roma il 4 dicembre, giorno in cui la Chiesa cattolica festeggia la patrona dei vigili del fuoco santa Barbara, ma una data che non fa venire in mente alcuna ricorrenza di Stato.

Tante segnalazioni dei cittadini: "Ci siamo preoccupati"

Sono state tantissime le segnalazioni fatte dai cittadini sui social network sul passaggio degli aerei militari, alcuni residenti si sono preoccupati che stesse accadendo qualcosa di grave. Il frastuono è stato avvertito in vari quartieri di Roma, specialmente del centro, tra Esquilino, Flaminio, Rione Pigna, e altri. "Perché sono passate le Frecce tricolori, che ricorrenza c'è oggi?" è stata la domanda. Alcuni hanno provato a immortalarle, postando foto e video su Facebook.