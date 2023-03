Massimo Sapienti scomparso da Cave, l’appello: “Aiutateci a trovarlo, si è allontanato in auto” Massimo Sapienti ha capelli castani, occhi marroni e barba. Indossa occhiali neri, l’ultima volta in cui è stato visto portava jeans e scarpe da ginnastica di colore grigio, bianco e rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Sapienti scomparso da Cave

Massimo Sapienti è scomparso da Cave, Comune in provincia di Roma. Del cinquantaquattrenne se ne sono perse le tracce da ieri, domenica 25 marzo, quando si è allontanato a bordo della sua macchina Nissan Qashqai nera targata DZ587PM. I famigliari non vedendolo rientrare e non avendo più sue notizie ne hanno denunciato al scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche. A pubblicare l'appello anche Penelope Lazio Odv, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse: "Chiediamo il vostro aiuto per rintracciare Massimo".

Sabato scorso invece a Roma è scomparso il sessantenne Obambi Bede Jean De Dieu, che si è allontanato dalla sua abitazione in zona Villa Torlonia. Anche in questo caso i famigliari hanno diffuso un appello, con la speranza che stia bene e di poterlo riabbracciare al più presto: "Aiutateci, potrebbe trovarsi in stato confusionale".

L'identikit di Massimo Sapienti

Massimo Sapienti è alto 1 metro e 69 centimetri e ha una corporatura nel complesso esile. Ha capelli corti castani, occhi marroni e barba corta. Indossa occhiali da vista neri, l'ultima volta in cui è stato visto portava jeans e scarpe da ginnastica di colore grigio, bianco e rosso. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono quelle tra Tivoli e San Vittorino, ma potrebbe essersi spostato anche altrove in macchina tra Roma e la sua provincia. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarne l'avvistamento al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure al numero di Pronto Penelope 339.6514799 (anche su Whatsapp).