Jean scomparso da Villa Torlonia, l’appello: “Potrebbe essere in stato confusionale” Sono ore di apprensione per i famigliari di Jean, scomparso a 60 anni dalla zona di Villa Torlonia a Roma. Potrebbe essere in stato confusionale.

A cura di Alessia Rabbai

Obambi Bede Jean De Dieu è scomparso in zona Villa Torlonia a Roma. Del sessantenne non si hanno più notizie da sabato scorso 25 marzo, quando è uscito di casa verso le ore 11.45 e se ne sono perse le tracce. Non sono al momento note le cause del suo allontanamento. I famigliari non vedendolo più rientrare si sono preoccupati. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando perlustrando il territorio della Capitale. A condividere l'appello anche Penelope Lazio Odv, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, che ha pubblicato identikit e foto di Jean: "Aiutateci a ritrovarlo, potrebbe trovarsi in stato confusionale e aver bisogno d'aiuto". La speranza è che stia bene e che possa riabbraccaire presto i suoi famigliari, ha già trascorso due notti fuori casa e il timore è che possa essergli accaduto qualcosa di brutto.

L'identikit di Obambi Bede Jean De Dieu

Obambi Bede Jean De Dieu ha sessant'anni, è alto 1 metro e 86 centimetri e pesa 85 chili. Ha capelli neri e occhi neri. L'ultima volta che è stato visso prima del suo allontanamento indossava una felpa di colore blu scuro con cappuccio, jeans, scarpe da ginnastica di colore tra blu e verde. Le zone in cui prestare particolare attenzione a possibili avvistamenti sono Villa Torlonia, via Nomentana e Roma città in generale, in quanto potrebbe aver preso i mezzi pubblici ed essersi spostato anche in altri quartieri. Da quanto si apprende non ha con sé i documenti.

Chiunque l'abbia visto o notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 segnalandone tempestivamente l'avvistamento oppure al numero di Pronto Penelope 339.6514799 (anche Whatsapp).