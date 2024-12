video suggerito

Maratona e concerto a Roma il 31 dicembre, le modifiche alla viabilità: orari, percorsi e strade chiuse Un martedì 31 dicembre 2024 ricco di eventi a Roma: si parte nel primo pomeriggio con la Mooney We Run Rome con atleti e atlete in corsa in pieno centro e si termina nell’anno nuovo, con il concerto al Circo Massimo per Capodanno 2025. Ecco i divieti di sosta e le strade chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Capodanno al Circo Massimo.

Una fine dell'anno ricca di eventiquella ospitata nella capitale martedì 31 dicembre 2024. Se alcuni sono costretti a restare in ufficio fino a metà pomeriggio, altri possono approfittare delle belle giornate di sole e cielo limpido per fare un giro in centro. Attenzione però, dalle ore 14 il centro di Roma è invaso da atleti e atlete pronte a mettersi in gioco (o in gara) con al Mooney We Run Roma, corsa competitiva sulla distanza di 10 chilometri e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 chilometri.

Ma non finisce qui: in serata arriva l'appuntamento più chiacchierato del mese di dicembre. Si tratta del Concerto di Capodanno ospitato al Circo Massimo. A suonare, dopo il rimpasto a seguito del rifiuto obbligato di Tony Effe, la Premiata Forneria Marconi, Gabry Ponte e l'Orchestraccia.

Gli orari della Mooney We Run Rome e la mappa dei percorsi di 5 e di 10 chilometri

Al via gli eventi per salutare il 2024 a Roma alle ore 14, quando è prevista la partenza della gara competitiva e la non competitiva da 10 chilometri della Mooney We Run Rome, mentre la prova non competitiva da 5 chilometri inizia pochi minuti dopo. L'appuntamento per chi partecipa, però, è previsto alle ore 12 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" a Roma.

Il percorso della Maratona a Roma il 31 dicembre: l'elenco delle strade

Una gara che, in realtà, rappresenta un vero e proprio tour fra le bellezze della capitale con partenza alle Terme di Caracalla e ritorno Circo Massimo. In particolare, come mostra la cartina nell'immagine in basso, le vie comprese nel percorso sono:

Piazza Venezia,

via del Corso,

piazza di Spagna,

piazza del Popolo,

Pincio, villa Borghese,

via Veneto,

via dei Fori Imperiali,

il Colosseo.

Il percorso della maratona a Roma martedì 31 dicembre dal sito di Mooney We Run Rome.

Il Concerto al Circo Massimo: divieto di sosta nelle aree vicino al concerto

Una volta terminato l'appuntamento con la maratona, però, gli eventi non finiscono nella capitale che, invece, è pronta ad accogliere il concerto al Circo Massimo. Il pubblico può accedere al Circo Massimo da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. È prevista anche una zona di parcheggio in piazza San Giovanni Decollato (alla fine di via dei Cerchi, dal lato destro).

Per quanto riguarda le altre modifiche alla viabilità, come accade ogni anno in vista del concerto al Circo Massimo, anche quest'anno dovrebbe essere previsto, dal 30 dicembre fino al 4 gennaio, c'è il divieto di fermata in via del Circo Massimo il divieto di fermata tra piazzale Ugo La Malfa e via dell’Ara Massima di Ercole, mentre dalla mezzanotte di oggi e fino al 2 gennaio, in via dei Cerchi, su ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di S. Teodoro.

Strade chiuse per il concerto di Capodanno dalle 18 del 31 dicembre fino a cessate esigenze

Dalle ore 18 del 31 dicembre e fino alle cessate esigenze del primo gennaio, come accade ogni anno in vista del concerto al Circo Massimo, anche quest'anno dovrebbe essere previsto il divieto di transito veicolare, in via dell’Ara Massima di Ercole, mentre dalle 19 anche in via del Circo Massimo, piazzale Ugo la Malfa, via della Greca, via Clivo dei Publicii, via delle Terme Deciane, via della Fonte di Fauno, via dell’Ara di Conso.