video suggerito

Cosa fare a Roma a Capodanno 2025: eventi e attrazioni il 31 dicembre Abbiamo selezionato una serie di eventi in programma per il 31 dicembre 2024, in attesa di Capodanno: dai concerti agli spettacoli teatrali, fino agli appuntamenti per i più piccini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Capodanno 2025 a Roma è ricco di eventi per adulti e bambini. Il 31 dicembre e la notte di San Silvestro hanno vari appuntamenti in programma per chi resta in città, sia gratis che a pagamento. Dal tradizionale Concertone di Capodanno al Circo Massimo al Cinecittà World, dagli spettacoli teatrali al planetario. Ecco gli eventi più belli tra i quali scegliere selezionati per voi per trascorrere il 31 dicembre in attesa del nuovo anno.

Concertone di Capodanno al Circo Massimo

La Notte della Taranta a Melpignano (La Presse)

Al tradizionale concertone romano di fine anno al Circo Massimo parteciperanno Gabry Ponte, la Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo e Don Cash. Lo ha annunciato il Campidoglio dopo l'esclusione di Tony Effe per i sui testi sessisti e inneggianti alla violenza di genere. Mara Sattei e Mahmood hanno rinunciato al palco della notte di San Silvestro in segno di solidarietà con il trapper. L'evento è gratuito, è organizzato da Roma Capitale in collaborazione con RDS e inizierà a partire dalle ore 21.30.

Capodanno a Cinecittà World

Capodanno al Cinecittà World

Al Cinecittà World la notte di Capodanno c'è un programma ricco dalle 18 del 31 dicembre 2024 alle 8 del primo gennaio 2025. Ci sono quaranta attrazioni, otto cene e cenoni a tema, dieci spettacoli dal vivo, concerti, DJ Set (commerciale, reggaeton, revival, techno…) e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. Il parco mette a disposizione un servizio di navette da Roma attivo dalle 17 alle 8 di mattina. Per il programma completo del Capodanno al Cinecittà World e per i biglietti consultare il sito ufficiale, disponibili con varie proposte e prezzi.

Leggi anche Concerto di Capodanno al Circo Massimo: il programma completo con tutti gli artisti che si esibiranno

Capodanno al Christmas World Village di Villa Borgese

Christmas Worls a Villa Borghese

Il Christmas World Village di Villa Borghese il 31 dicembre 2024 è aperto fino alle ore 18 mentre il primo gennaio 2025 fino alle ore 20. Il villaggio di Natale al centro di Roma è un viaggio tra varie città del mondo, dove scattarsi selfie e immergersi nell'atmosfera delle feste. Nel programma per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ci sono spettacoli, con 300 artisti e tante attrazioni tra spettacoli folkloristici, parate e musical. Per il programma completo delle attività che si possono fare nel parco e per prenotare i biglietti consultare il sito web.

Gli spettacoli teatrali per l’ultimo dell’anno

Al Teatro Costanzi, per la nuova Stagione di danza 2024/2025 del Teatro dell’Opera di Roma, il 31 dicembre alle ore 19, per la speciale serata ‘San Silvestro all’Opera’, debutta "Il pipistrello" balletto umoristico in due atti di Roland Petit ripreso da Luigi Bonino su musica di Johann Strauss figlio. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 31 dicembre prosegue la rassegna Natale all’Auditorium con il Roma Gospel Festival con "The Bronx Gospel Choir" alle ore 22.

Musei e mostre aperti il 31 dicembre e a Capodanno

Musei Capitolini

I Musei Civici, con le mostre in corso e le collezioni permanenti, e le aree archeologiche, saranno aperti anche il 31 dicembre 2024 fino alle ore 14. Il 31 dicembre è possibile partecipare alla "Circo Maximo Experience", l’emozionante visita in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità con visori 3D. Al Parco della Musica Ennio Morricone, nello spazio Auditorium Arte, fino al 2 marzo 2025 c'è la mostra fotografica "Il colore del silenzio/The Colour of Silence" dell’attore e regista Carlo Verdone.

Nel Foyer Sinopoli, fino al 2 marzo 2025, è ospitata la mostra "Contrattempo" con quattordici grandi tele, molte inedite, di Paola Gandolfi. Al Teatro del Lido di Ostia, fino al 31 dicembre è visitabile la mostra "Stardust" con le tavole realizzate da Hannah Arnesen. Al Palazzo Esposizioni Roma, fino al 30 marzo 2025 è visitabile la nuova mostra "Elogio della diversità".

Viaggio negli ecosistemi italiani a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo. Al Mattatoio di Roma, fino al 2 febbraio 2025 sono visitabili due nuove mostre promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e organizzate da Azienda Speciale Palaexpo. Al Macro, prosegue fino al 16 febbraio 2025 la mostra collettiva "Post Scriptum".

Capodanno al Planetario di Roma

Immagine dalla pagina Facebook "Planetario e Museo Astronomico", durante uno spettacolo del 2017 all'Ex Dogana.

Al Planetario di Roma sono in programma anche il 31 dicembre spettacoli a tema astronomico: "Space Opera" alle 10; "Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra" alle 11.