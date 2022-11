Manifestazione studentesca oggi a Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati il 18 novembre Corteo studentesco oggi, 18 novembre, a Roma. Gli e le studenti manifestano dalle 9, al Circo Massimo, al Miur, Trastevere, fino alle 14. Ecco il percorso e gli autobus a rischio.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla manifestazione dello scorso ottobre.

Sono attese più di mille persone alla manifestazione studentesca indetta dagli e dalle studenti romani che scendono in piazza questa mattina, 18 novembre, per protestare contro la scuola del merito, che "esclude e si basa eccessivamente sulla competizione". Collettivi e grandi associazioni, come la Rete degli Studenti Medi e Osa, Opposizione Studentesca d'Alternativa, camminano insieme per le vie del centro città per protestare per una nuova idea di scuola e di didattica.

Il corteo parte alle ore 9 da piazzale Ugo La Malfa, al Circo Massimo: da qui la lunga manifestazione raggiunge largo Bernardino da Feltre, su viale Trastevere, dove si trova la sede del ministero dell'Istruzione. La fine mobilitazione è prevista per le ore 14. Durante la mattinata non si escludono possibili chiusure della strada: già prevista l'attivazione dei divieti di sosta. Scopriamo quindi quali sono le vie interessate dal corteo e le linee degli autobus deviate per la manifestazione.

Il percorso del corteo oggi 18 novembre per la manifestazione degli studenti

Come anticipato, con partenza da piazzale Ugo La Malfa, il corteo arriva fino al Miur, a Largo Bernardino da Feltre. Dal Circo Massimo, la prima via interessata dal passaggio della manifestazione è via delle Terme Deciane, poi via di Santa Prisca e piazza Albania. Dopodiché la protesta prosegue in piazza di Porta San Paolo e lungo via Marmorata fino a piazza dell’Emporio e al Ponte Sublicio. Da qui si imbocca piazza e via di Porta Portese e si passa per via Girolamo Induno fino ad arrivare su viale di Trastevere.

Su alcune delle strade e delle piazze interessate, nella mattinata sono attivati i divieti di sosta. Interessata, in particolare, la zona di Trastevere, dove i divieti di sosta si trovano in:

viale di Trastevere, nel tratto compreso tra via Girolamo Induno e largo Bernardino da Feltre;

via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e largo Antonio Ruberti;

largo Bernardino da Feltre.

Corteo studentesco, bus e tram Atac deviati il 18 ottobre a Roma

A causa del corteo, si attendono anche possibili chiusure e deviazioni per le linee di autobus che si trovano ad attraversare le vie e le piazze interessate dal corteo. A rischio il percorso delle linee di trasporto pubblico: