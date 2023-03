Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo Fridays For Future, strade chiuse e bus deviati il 3 marzo È oggi venerdì 3 marzo la manifestazione per il clima dei Fridays For Future. Il corteo parte alle 9, ma le modifiche alla viabilità iniziano alle 7: ecco il percorso.

A cura di Beatrice Tominic

Torna l'appuntamento di protesta per il clima: oggi, in occasione del nuovo sciopero globale, si tiene il corteo dei Fridays For Future lungo le vie e le piazze della capitale. La partenza è prevista alle ore 9.30 da piazza della Repubblica fino alle ore 14, con arrivo in piazza di Porta San Giovanni.

"Liberiamo la nostra energia, che alimenterà il mondo e sfiderà il potere – scrivono sui social invitando a partecipare alla manifestazione – Unitɜ possiamo sradicare un sistema pesante che ci opprime e soffoca gli ecosistemi, che devasta e uccide. Una giornata di rabbia e lotta ma anche liberazione e trasformazione". Le persone attese in piazza sono 5mila.

Il percorso del corteo di Fridays For Future a Roma oggi venerdì 3 marzo

Come riportato anche nella sezione In Agenda di Roma Mobilità il corteo sfila da piazza della Repubblica fino a piazza San Giovanni. Dal punto di partenza, dove l'appuntamento è previsto alle ore 9 e avvio della manifestazione alle 9.30, si attraversa viale Luigi Einaudi per arrivare a piazza dei Cinquecento e proseguire per via Cavour. Dopo aver superato piazza dell'Esquilino, si percorre via Liberiana e si attraversa anche piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana fino a largo Brancaccio, si continua su via Merulana e poi viale Manzoni fino a via Emanuele Filiberto.

I divieti di sosta previsti per la manifestazione oggi a Roma

In vista della manifestazione, la Questura di Roma ha disposto, fina dalla mattina presto, alcuni divieti di sosta lungo le vie interessate dal corteo. In particolare, dalle ore 7, due prima dell'inizio della manifestazione, è vietato parcheggiare e sostare con la propria automobile in via Merulana, nel tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e viale Manzoni.

Sciopero globale per il clima, bus e tram Atac deviati il 3 marzo a Roma

Come spesso accade, a causa della manifestazione che permette alle persone di invadere strade e piazze, sono previste deviazioni per le linee di bus che si trovano ad attraversare la zona. Fra queste troviamo i tram 5 e 14, mentre le linee di bus coinvolte sono: