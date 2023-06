Mangia tonno sott’olio fatto in casa dalla moglie: anziano muore per intossicazione da botulino Un uomo di settant’anni è morto dopo aver mangiato del tonno sott’olio fatto in casa dalla moglie. La donna e un’altra coppia di amici sono ancora ricoverati in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di settant'anni è morto a causa di un'intossicazione da botulino dopo aver mangiato del tonno sott'olio fatto in casa dalla moglie. L'anziano, che si è presentato nei giorni scorsi al Dono Svizzero di Formia insieme alla moglie e due amici – anche loro intossicata – è deceduto dopo giorni di ricovero. Le sue già precarie condizioni di salute ne hanno aggravato il quadro clinico e per lui non c'è stato nulla da fare. In tre sono stati trasferiti poi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: per il 70enne però, non c'è stato nulla da fare.

La notizia è riportata da Il Messaggero. La moglie dell'uomo ha spiegato ai medici che lei, il marito e una coppia di amici si erano sentiti male dopo aver mangiato del tonno sott'olio preparato da lei. Una pratica sconsigliata, soprattutto nel caso di conserve contenenti carne e pesce, proprio per il forte rischio di intossicazione alimentare. "L'ho fatto sempre, non è mai successo nulla", ha detto disperata ai medici. L'ultima volta che lo hanno consumato però, è successa la tragedia. Tutti hanno accusato spossatezza e problemi respiratori, che nel caso dell'uomo si sono acuiti nel corso dei giorni. In lieve ripresa la donna, anch'essa ricoverata in ospedale.

In Italia si verificano tra i venti e i trenta casi di botulismo all'anno. Si tratta di una grave intossicazione alimentare causata dal batterio Clostridium botulinum, che provoca disturbi gastrointestinali e paralisi, fino ad arrivare al blocco dei muscoli respiratori. In quest'ultimo caso, quello più grave, si arriva alla morte del paziente.

I medici hanno trattato tutti i pazienti somministrandogli il siero antibotulinico, che però nel caso dell'anziano non è purtroppo servito.