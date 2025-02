video suggerito

Li denuncia per schiamazzi notturni sotto la sua finestra: come ritorsione loro incendiano due auto Un 40enne è accusato di atti persecutori e incendio. La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura. Il complice, invece, è tuttora ricercato, anche se destinatario della stessa misura cautelare.

A cura di Enrico Tata

Due persone parlano a voce alta, di notte. Un residente del palazzo che affaccia sulla strada esce sul balcone e chiede a gran voce di fare silenzio. I tre cominciano a litigare e alla fine l'uomo decide di presentare una denuncia per schiamazzi notturni. Gli altri due, come ritorsione, hanno messo in atto molesti di vario tipo, minacce e addirittura sono arrivati a incendiare due automobili parcheggiate sotto l'abitazione della vittima.

Stando a quanto si apprende, i carabinieri della stazione di Roma Quadraro hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per un uomo di nazionalità marocchina di 40 anni. Quest'ultimo, senza occupazione e con precedenti alle spalle, è accusato di atti persecutori e incendio. La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura. Il complice, invece, è tuttora ricercato, anche se destinatario della stessa misura cautelare.

Secondo quanto ricostruito, i fatti risalgono al 21 dicembre scorso. Il 40enne e il suo complice litigarono con un connazionale che li aveva rimproverati affacciandosi dal balcone della sua abitazione. A suo dire i connazionali discutevano a voce troppo alta in strada. I due hanno reagito, come abbiamo anticipato, mettendo in atto una serie di minacce e molestie e addirittura hanno incendiato due automobili parcheggiate proprio sotto casa della vittima, di proprietà dei residenti della zona e del tutto estranei ai fatti.

Al termine delle indagini, il gip ha accettato la richiesta degli arresti domiciliari per i due indagati. Uno, tuttavia, è ancora ricercato dalle forze dell'ordine.