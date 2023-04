Leonardo Lamma morto a 19 anni su Corso Francia: incidente probatorio sulla dinamica della caduta Un incidente probatorio servirà a cristallizzare la prova sulla caduta dallo scooter a Corso Francia a seguito della quale è morto Leonardo Lamma.

A cura di Alessia Rabbai

A sinistra la foto della strada prima dei lavori effettuati la sera dopo l’incidente in cui ha perso la vita Leonardo Lamma.

Un incidente probatorio per acquisire la prova della dinamica dell'incidente a Corso Francia in cui è morto il diciannovenne Leonardo Lamma il 7 aprile del 2022. Come riporta La Repubblica a formulare la richiesta è il pubblico ministero Attilio Pisani, dopo che il giudice delle indagini preliminari Claudio Carini ha respinto la richiesta di archiviazione del caso, convinto che a farlo cadere sia stato un rattoppo sull'asfalto. Per il consulente nominato dalla Procura invece il nesso tra incidente e manutenzione stradale non sussiste.

Due le persone iscritte sul registro degli indagati, la loro posizione è al vaglio. Gli accertamenti sono in corso, l'attenzione è sui lavori svolti da Acea sulla rete idrica e sui funzionari del Simu, il dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Campidoglio, a cui spetta la manutenzione stradale.

Le indagini sulla morte di Leonardo Lamma

I famigliari di Leonardo Lamma dopo la sua drammatica e improvvisa scomparsa hanno sporto denuncia, perché vogliono vederci chiaro su quanto accaduto. Il sospetto è che il diciannovenne sia caduto dallo scooter a causa del manto stradale dissestato. Per il consulente della Procura invece un video in cui è ripreso l'incidente e che immortala la caduta li Leonardo mostrerebbe come il punto sarebbe diverso da quello in cui si trovava il rattoppo, comunque sistemato subito dopo il sinistro.

Famigliari e amici hanno festeggiato il suo compleanno

Famigliari e amici di Leonardo Lamma lo scorso 18 febbraio hanno festeggiato il suo compleanno ritrovandosi insieme a Corso Francia. Avrebbe compiuto vent'anni se l'incidente in scooter non lo avesse portato via. Leonardo è morto a poca distanza dal luogo in cui sono state investite e uccise le sue due amiche Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, entrambe sedicenni, travolte dal Suv guidato dal figlio del regista Paolo Genovese a dicembre del 2019.