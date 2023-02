Leonardo Lamma ieri avrebbe compiuto 20 anni, la mamma: “Sei il figlio voluto e amato” Genitori, amici e famigliari di Leonardo Lamma in occasione del suo 20esimo compleanno si sono ritrovati a Corso Francia, per dedicargli un murales.

A cura di Alessia Rabbai

Il murales per Leonardo Lamma morto a Corso Francia

Leonardo Lamma il 18 febbraio avrebbe compiuto vent'anni. Il giovane di Roma Nord è morto in un incidente stradale, caduto dalla moto a Corso Francia la sera del 7 aprile del 2022. Ieri i genitori Stefano e Paola, famigliari e amici si sono incontrati e hanno inaugurato un murales. È un angelo in moto, rappresenta Leonardo. Sopra c'è uno striscione con il suo volto e la frase: ‘Sempre con noi'. Si trova accanto a quello in ricordo di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due sedicenni di Collina Fleming morte il 22 dicembre del 2019 sullo stesso tratto di strada in cui tre anni e quattro mesi dopo ha perso la vita anche Leo. Ieri c'erano anche i loro genitori.

L’angelo in moto per Leonardo accanto al murales per Gaia e Camilla

"L'idea del murales è stata degli amici, abbiamo voluto inaugurarlo per rendere omaggio a Leonardo, anche se quest'anno è un compleanno un po' diverso – ha detto a Fanpage.it la mamma – Dato che per i 18 e i 19 anni non ha potuto fare nulla per via del Covid, gli avevo detto non ti preoccupare, che a vent'anni faremo una grande festa. Ora mi piace pensare che abbia festeggiato in cielo". Gli amici hanno liberato in cielo palloncini, tre a forma di cuore, su ciascuno c'era un nome: Leonardo, Gaia e Camilla. "Sono certa che stiano insieme".

I palloncini liberati in cielo per Leonardo, Gaia e Camilla

Leonardo abitava in zona Giustiniana, era al primo anno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia all'Università La Sapienza di Roma e sognava di diventare un tecnico ortopedico. Aveva sia la patente per guidare la macchina che quella per la moto, di cui era appassionato. Oltre allo studio faceva un lavoretto, svolgendo delle consegne serali per una ditta di polli cotti. La sera in cui sono morte Gaia e Camilla era con loro a cena nel ristorante a Corso Francia, poco prima che venissero investite. "È stato il figlio che ho adorato, voluto e amato e non potevo avere un figlio migliore. Sono cose che a Leonardo ho già detto e che porterò nel cuore per sempre". Un bersagliere ha accompagnato il momento di raccoglimento a Corso Francia intonando "Tanti auguri a te".