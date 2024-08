video suggerito

Leidy Catherine scomparsa da Roma a 22 anni: “Potrebbe avere bisogno di aiuto” Sono giorni si apprensione per i famigliari di leidy Catherine Trunfio, scomparsa a 22 anni da Roma. È alta 1 metro e 60 centimetri e ha occhi neri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Leidy Catherine Trunfio è scomparsa da Roma. Della ventiduenne non si hanno più notizie da mercoledì 7 agosto scorso, quando è uscita di casa e non è più rientrata. I suoi famigliari preoccupati per non riuscire più a mettersi in contatto con lei ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno raccolto le informazioni necessarie e la stanno cercando. L'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario. La speranza dei suoi cari è che stia bene, che si trovi magari ospite da qualche amica e di poterla riabbracciare presto. A diffondere l'appello è l'associazione Penelope Odv, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Leidy, sta attraversando un momento difficile e potrebbe trovarsi in difficoltà".

L'identikit di Leidy Catherine Trunfio

Leidy Catherine Trunfio ha ventidie anni, è alta 1 metro e 60 centimetri e ha occhi neri. Come segni di riconoscimento che potrebbero aiutare ad individuarla ha cicatrici sull'avambraccio sinistro e destro, diversi tatuaggi sulle braccia, sul torace e sul dorso. Non è chiaro come fosse vestita quando si è allontanata. Potrebbe trovarsi ovunque, tuttavia le zone in cui serve fare maggiore attenzione sono Torvajanica, Riccione, Milano e le aree intorno alle stazioni ferroviarie. Chiunque l'abbia vista o abbia notato una giovane che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarlo immediatamente al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure al numero di Pronto Penelope al 3396514799, per chiedere informazioni o segnalarne avvistamenti.