Karimi scompare dal pronto soccorso del San Camillo, l'appello: "Potrebbe avere bisogno di aiuto" Scomparso dal pronto soccorso del San Camillo: c'è apprensione per Karimi. L'appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: "Potrebbe avere bisogno di aiuto".

A cura di Beatrice Tominic

Karimi scomparso dall'ospedale San Camillo.

C'è apprensione e preoccupazione per Karimi Kamyar scomparso da Roma nella notte fra venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025, attorno alla mezzanotte. A lanciare l'appello per cercarlo è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: "Potrebbe trovarsi in stato confusionale e avere bisogno di aiuto", hanno fatto sapere con un appello.

Chi è il ragazzo sparito e come riconoscerlo

Il ragazzo scomparso dal pronto soccorso dell'ospedale San Camillo ha 32 anni, è alto un metro e sessantacinque, ha gli occhi e i capelli castani, portati corti. Scura anche la barba folta, come si vede nella foto in apertura. Quando è scomparso, verso mezzanotte, si trovava al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, potrebbe essere scosso e trovarsi ancora nella zona fra Gianicolense e Monteverde. Porta l'orecchino all'orecchio destro e, al momento della scomparsa, indossava una collana dorata.

Il trentaduenne scomparso dal San Camillo.

L'appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV

Una volta appreso della scomparsa del trentaduenne, a lanciare l'allarme e a diffondere i dati sulla scomparsa è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che non ha nascosto l'apprensione. "È agitato. Potrebbe trovarsi in stato confusionale e avere bisogno di aiuto", hanno fatto sapere in un appello lanciato mezzo social.

Se avete informazioni da chiedere o da fornire, con segnalazioni di avvistamenti, l'invito è quello di chiamare il numero 3881894493 oppure, in alternativa, in caso di avvistamenti il suggerimento è quello di rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine, segnalando e condividendo la situazione al numero di emergenza unico nue 112.