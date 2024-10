“Le sono cadute delle monete”: così tre uomini rubano la borsa a un’anziana in auto In un video pubblicato sui social si vedono due uomini derubare una donna appena uscita da un supermercato. La signora si china a raccogliere le monetine, mentre uno dei due le apre la macchina e prende la borsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una donna si dirige verso la propria auto, una Panda azzurra parcheggiata davanti un supermercato. Un'altra macchina le si ferma a poca distanza: scende un uomo, si avvia verso il lato passeggero, e lascia cadere delle monetine. Probabilmente avvisa la signora: "Guardi, le sono caduti dei soldi in terra mentre entrava in macchina!", le avrà detto. Dal video si vede scendere la signora che si china a terra a raccogliere gli spiccioli. Nel mentre che l'uomo si allontana, un complice si avvicina di soppiatto alla portiera del lato passeggero, prende la borsa e se ne va. Quando la signora torna in macchina e si accorge del furto, ormai è tardi: i due si sono già allontanati con le sue cose.

Il video del furto, avvenuto in provincia di Latina, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. Si tratta di un modus operandi molto comune: da anni i ladri usano questa tattica per derubare le persone. Spesso scelgono persone anziane, da sole, che hanno più difficoltà a difendersi, in modo da agire indisturbati. A volte usano la scusa delle monetine, altre dicono di aver visto che la macchina nel fare retromarcia strusciava un palo o un altro veicolo. Altre ancora dicono che è stato investito un animale, o addirittura fanno finta di essere stati colpiti loro. Il trucco è sempre lo stesso, l'obiettivo pure: quello di far scendere la persona dalla macchina, mentre un complice ruba la borsa.

Difficile in genere rintracciare gli autori di questi furti. A meno che, come in questo caso, non vi siano le telecamere di sorveglianza che riprendono tutta la scena. In questo caso, i due ladri potrebbero essere presto rintracciati dalle forze dell'ordine.