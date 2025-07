video suggerito

Le riprese dei Cesaroni alla Garbatella cancellano il centro estivo, cittadini protestano contro il set Dall’11 luglio la scuola dell’infanzia Coccinella in piazza Damiano Sauli diventerà il liceo Ugo Foscolo per le riprese della settima stagione della serie tv “I Cesaroni”. I cittadini della Garbatella protestano contro il set. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

La scuoal dell’infanzia Coccinella (Frame da Google Maps)

Alla Garbatella tornano le riprese della serie tv "I Cesaroni", giunta alla settima stagione. A partire da venerdì 11 luglio prossimo la scuola dell'infanzia Coccinella in piazza Damiano Sauli 1 diventerà uno set televisivo. Sarà trasformata nel liceo Ugo Foscolo, dove verranno girate alcune scene. L'edificio sarà dunque occupato per la fiction e non ci sarà il centro estivo dedicato a bambini e ragazzi del quartiere. I cittadini insorgono contro "I Cesaroni", non è la prima volta che le riprese per la serie tv generano proteste alla Garbatella, era già successo a marzo scorso per la questione parcheggi.

Cancellato il centro estivo alla Garbatella per le riprese dei Cesaroni

Le riprese de "I Cesaroni" alla Garbatella hanno cancellato il centro estivo. Le attività per bambini e ragazze del quartiere infatti si sarebbero dovute svolgere in un edificio scolastico, nella scuola dell'infanzia Coccinella, che si trova in piazza Damiano Sauli 1. Al posto di giochi e intrattenimento per i giovani del quartiere, l'edificio ospiterà il set per le riprese. I Cesaroni infatti sono conosciuti anche come una delle serie tv romane più amate, ambientata appunto alla Garbatella.

I genitori protestano non solo perché il centro estivo per i loro figli non ci sarà ma anche per il fatto di essere stati informati con pochi giorni di preavviso. Ciò non avrebbe consentito loro di avere il tempo per trovare un'alternativa. A comunicare la notizia della cancellazione del centro estivo per la stazione 2025 alla scuola dell'infanzia Coccinella è stata l'associazione sportiva dilettantistica Sportlab.

L'alternativa

I genitori della Garbatella in protesta potrebbero aver trovato un'alternativa al centro estivo nella scuola per l'infanzia Coccinella. Potrebbe essere spostato almeno fino alla fine di luglio nella scuola materna Girasole colorato, in via Valignano 54. Una soluzione che ha però accontentato solo in parte i residenti, in quanto questa seconda location sarebbe per molti scomoda e dislocata in un'altra zona del quartiere.