Le migliori trattorie di Roma 2025 secondo la classifica 50 Top Italy

Sono 8 le trattorie di Roma e del Lazio, di cui 6 nel territorio della Capitale, inserite nella classifica 2025 delle migliori trattorie e bistrot moderni, stilata dal sito 50 Top Italy. Al primo posto c'è l'Antica Osteria del Girasole a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, seguita da Abraxas Osteria di Pozzuoli, provincia di Napoli, e la Trattoria Da Burde di Firenze.

Al quarto e al quinto posto ci sono i primi due indirizzi romani: si tratta di Roscioli Salumeria con cucina, di Roma, nel centro storico della Capitale, e Sora Maria e Arcangelo di Olevano Romano, provincia di Roma. Al diciottesimo posto c'è Trecca, zona Colombo, e al diciannovesimo posto c'è Santo Palato, l'osteria di Sarah Cicolini nel quartiere San Giovanni. Al 39esimo posto c'è Armando al Pantheon, lo storico indirizzo nel cuore del centro storico di Roma e al 46esimo posto c'è Bianca Trattoria, zona Clodio.

Il primo indirizzo romano e laziale in classifica è, come anticipato, Roscioli Salumeria con cucina, il locale che fa riferimento allo storico Forno Roscioli. Viene descritto così nella guida online:

Nel cuore turistico della città eterna, Roscioli si conferma come baluardo autentico della tradizione gastronomica del nostro paese. La salumeria di famiglia, insieme allo storico forno da cui tutto è cominciato grazie al lavoro di papà Marco, da poco scomparso, rappresenta un punto fermo nella ristorazione romana. La cucina, in continua crescita, trasforma le migliori eccellenze in vendita al banco gastronomia in piatti, tradizionali e più elaborati, di gran livello. Dalla straordinaria cantina si possono pescare bottiglie per tutti i gusti e tutte le tasche. Il servizio è semplice ma corretto, nell’inevitabile “traffico” dovuto all’incrocio tra commensali e clienti del banco gastronomia.