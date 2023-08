Le mareggiate devastano il litorale romano: gli stabilimenti di Fregene sono invasi dall’acqua La mareggiata che si è abbattuta sul litorale romano non ha risparmiato Fregene: gli stabilimenti sono completamente invasi dall’acqua, arrivata fino alle reti da beach volley e ai giochini per bambini.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot da profilo Instagram Welcome to Favelas.

Così tanta acqua, da non riuscire a comprendere dove si trovi la linea dell'orizzonte e dove la strada per raggiungere il parcheggio. È lo scenario che questa mattina si presenta a Fregene, sul litorale romano, dopo i temporali e i venti forti della scorsa notte si sono abbattuti provocando numerose e pericolose mareggiate. Il maltempo, che ha provocato incidenti, fatto cadere alberi e tornare la schiuma bianca per le vie di Roma, non si è abbattuto soltanto nella città, dove si contano decine di interventi.

Le mareggiate a Fregene di stanotte

L'acqua trasportata dalla mareggiata ha invaso molti degli stabilimenti di Fregene, nel comune di Fiumicino, cancellando le enormi spiagge. Ombrelloni distanti, costa sabbiosa e una grande distesa di sabbia in cui, dopo le cabine, si trovano le reti per giocare a beach volley, gli ombrelloni e i lettini.

Sulla sabbia degli stabilimenti meno colpiti resta l'impronta umida del passaggio dell'acqua e dell'arrivo della pioggia. In quelli che, invece, hanno subito i danni maggiori, l'acqua è arrivata fino alle strutture, affogando lo scheletro delle reti per giocare a pallavolo, le aree gioco per i più piccini e creando vere e proprie piscine di acqua salata oltre la zona in cui si trovano i lettini: nell'acqua, come si vede dai video pubblicati su Instagram, galleggiano gli oggetti che il mare non è riuscito a portarsi via con sé, dai divanetti per l'aperitivo alla paletta di un bambino, che forse era in trepidante attesa di poter tornare a giocare con la sabbia non appena tornato il sole.

La statua del Nettuno abbattuta dalla forza del mare

Non solo Fregene: danneggiata anche la parte più a sud del litorale romano, ad Ostia, dove è stata abbattuta dalle onde la statua del Nettuno. A renderlo noto la pagina Facebook La mia Ostia: "Stavolta non ha retto – hanno scritto su Facebook – Il nostro Nettuno ha ceduto alla mareggiata di stanotte che aveva folate di vento di 80km/h ed era in concomitanza con l'alta marea".