Le ‘giovani promesse’ della politica, la presentazione a Roma di 60 ragazzi di cui sentiremo parlare A Roma la presentazione di 60 ‘giovani promesse della politica’, tutti e tutte under 30. Ci sono deputati, assessori, sindaci, consiglieri comunali e regionali.

A cura di Enrico Tata

Da sinistra Grazia Di Maggio (Fdi), Marco Colarossi (FI), Angela Raffa (M5s) e Gaia Romani (Pd)

Sono 60 ‘giovani promesse' della politica, tutti ragazzi e ragazze under 30 e saranno presentati il 15 settembre, alle ore 17, nel corso di un evento organizzato al Talent Garden di Roma in via Ostiense 92 il cui slogan è "Siamo il futuro, vogliamo il presente". Arrivano da tutta Italia e sono giovani esponenti di movimenti studenteschi e dei partiti tradizionali, dal Partito democratico a Fratelli d'Italia, dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia e alla Lega.

Ad aprire i lavori, Federico Lobuono, presidente de La Giovane Roma, l’associazione editrice del nuovo magazine, ‘Politica', che ha allestito la presentazione: "Questa non è una classifica. Vuole essere una raccolta di storie di 60 ragazze e ragazzi che, con il proprio impegno, stanno già cambiando il panorama politico nazionale”.

Chi c'è nella lista delle '60 promesse della politica'

Per fare qualche nome, nell'elenco delle '60 promesse' c'è per esempio il 25enne Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana, nominato dal Presidente Mattarella Alfiere della Repubblica, è coordinatore di GiovaniSì, un progetto per l'autonomia dei giovani. Sempre per il Pd, ci sono Gaia Romani, assessora ai Servizi Civici del comune di Milano e Paolo Romano, ventisettenne consigliere regionale della Lombardia. Dall'Assemblea Capitolina, invece, arrivano Francesco Carpano, Azione, e Lorenzo Marinone, Pd. Per i dem c'è anche la deputata Rachele Scarpa, la più giovane parlamentare della XIX legislatura della Repubblica Italiana con i suoi 25 anni,

C'è poi Grazia Di Maggio, la più giovane parlamentare della maggioranza, eletta deputata a soli 28 anni con Fratelli d’Italia. E sempre per il partito di Giorgia Meloni c'è Michele Schiavi, ex ‘sindaco più giovane d'Italia' a Onore (Bergamo) e attualmente più giovane consigliere regionale della Lombardia, classe 1999.

In rappresentanza di Forza Italia c'è per esempio Marco Colarossi, consigliere regionale del Lazio, passato da poche settimane dal Movimento 5 Stelle al partito fondato da Silvio Berlusconi. E proprio i 5 Stelle sono rappresentati dalle deputate Arianna Ricciardi, classe 1994, e Angela Raffa, eletta per un secondo mandato alla Camera. È stata la più giovane parlamentare della XVIII Legislatura con 25 anni e 3 mesi al momento dell'insediamento.

Tra i politici ‘senior' attesi Gasparri, Mancini e Onorato

Tra gli interventi dei politici ‘senior' sono previsti quelli di Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, Paolo Trancassini, Deputato di Fratelli d’Italia, Valentina Grippo, Deputata di Azione, Alessandra Maiorino, Senatrice del Movimento 5 stelle, Claudio Mancini, Deputato del Partito democratico, e Alessandro Onorato, Assessore Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale.